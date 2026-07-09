Gaudes replica a Vox que la recuperación de la Olmeda de Torre Ramona no afecta a los solares de aparcamiento

Archivo - Olmeda de Torre Ramona con el solar adecentado y algunos ejemplares plantados - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS -

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha respondido a la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, que el proyecto de la segunda fase de recuperación de la Olmeda de Torre Ramona, en Las Fuentes, no afecta a los solares que, actualmente, se están utilizando como estacionamiento.

De hecho, el planteamiento es conservarlos aunque eliminando baches y añadiendo algunos árboles que sirvan para generar sombras en esas zonas, ha precisado para añadir que, además, se generarán algo más de 30 plazas en uno de los laterales de la Olmeda.

No obstante, hay una zona de estacionamiento a la que ha aludido la portavoz de Vox, que, precisamente queda fuera del ámbito de los trabajos previstos. Es decir, que se quedará como está, ha puntualizado.

El proyecto se encuentra en exposición pública para facilitar, tal y como se recoge en la normativa, las aportaciones y mejoras que se consideren oportunas, para su análisis técnico y valoración económica.