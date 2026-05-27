Gerardo Oliván no optará a la reelección como presidente del PP de Huesca

Archivo - El presidente del PP de Huesca, Gerardo Oliván. - PP HUESCA - Archivo

HUESCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP Huesca, Gerardo Oliván, no optará a la reelección. Los populares han abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de cara al decimocuarto congreso provincial del PP, que se celebrará el 28 de junio en el Palacio de Congresos de la capital altoaragonesa.

Oliván llegó a la presidencia de este partido hace cinco años y medio y, consciente de la necesidad de renovación del mismo ha decidido dar un paso atrás. Ha agradecido a todo el partido la confianza depositada en él, así como el apoyo recibido para desarrollar un trabajo que entiende ha sido muy fructífero.

"En este congreso no voy a optar a la reelección como presidente, doy un paso atrás después de cinco años y medio, consciente de la necesaria renovación de equipos e ideas en el PP de Huesca". Ha agradecido "el apoyo de todas las personas que han formado parte de este proyecto y que ha estado trabajando en estos cinco años y medio en este equipo".

Oliván ha dicho que durante este tiempo "se ha reforzado y consolidado el proyecto del PP de Huesca, siendo la primera fuerza política en la provincia ganando todos los procesos electorales y consiguiendo en el año 2023 la Diputación Provincial después de muchos años".

Asimismo, ha asegurado que "hemos mantenido intactos nuestros principios y valores y un compromiso firme con la provincia de Huesca, con Aragón y con España". Ha apostillado lo siguiente: "Creo que podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho y mirar a futuro con humildad y con optimismo de cara a los siguientes procesos electorales".

Las candidaturas a la presidencia del PP de Huesca se podrán presentar hasta las 20.00 horas del día 8 de junio y teniendo en cuenta que el partido en la provincia cuenta con 1.100 afiliados, cualquier candidatura para prosperar deberá contar con 110 avales.

La Junta Directiva Provincial ha convocado el decimocuarto Congreso Provincial, con carácter extraordinario, que se desarrollará el 28 de junio a través de dos ponencias. La primera ponencia política estará dedicada al Alto Aragón, cuyo ponente será Ignacio Gramún, acompañado por Lola Ibor y José María Jiménez, mientras que la segunda ponencia se centrará en los estatutos y en la organización, y el ponente será José Antonio Laguüéns, al que le acompañarán Elena Clavería y Gemma Allué.

La comisión organizadora estará presidida por Fernando Torres y como vicepresidentes Patricia Ribera y Esther Artieda y secretario Miguel Ángel Torres y como vocales José Luis Lloret, Javier Sorinas y Sonia Latre.