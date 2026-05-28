La víctima de Rafa Mir relata dos agresiones sexuales: "Me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare"

El futbolista Rafa Mir en la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, en el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una joven en 2024 - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La víctima de Rafa Mir, una joven a la que presuntamente el futbolista violó la noche del 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia), ha narrado este jueves ante la Audiencia de Valencia la doble agresión sexual por la que está acusado el jugador, y cómo se sintió en ese momento en el que se puso "a llorar"; le costaba "respirar", tenía "miedo" y le pidió que parara.

La primera de ellas, según ha sostenido ante el tribunal, ocurrió en la piscina, a la que él la tiró vestida. "Me impidió salir del agua, no me soltaba, estaba pegado a mí, le dije que me quería ir pero me cogió la cara, me besó, me tocó todo el cuerpo y me metió los dedos en la vagina".

La chica, que en esas fechas tenía 21 años, ha relatado que consiguió zafarse y salió de la casa a esperar a que su padre la recogiera. Pero se dio cuenta de que no llevaba el bolso y volvió a entrar en la casa.

Entonces, ha continuado, Mir "me coje del brazo, me lleva hasta un baño al lado de la puerta, cierra el pestillo y me empieza a hacer lo mismo que en la piscina; me altero, me pongo a llorar, me cuesta respirar, le digo que pare, que me deje, tenía miedo, volvió a besarme y a meterme los dedos".

Así lo ha declarado durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia contra Rafa Mir por esta doble presunta agresión sexual y lesiones, por la que la Fiscalía solicita para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión.

Mir ha llegado sobre las 9.30 horas a la Ciudad de la Justicia de València acompañado de su abogado y, ante los numerosos medios de comunicación que le esperan, se ha limitado a dar los buenos días.

En la causa también figura como acusado un compañero de Mir, el también futbolista Pablo Jara, para el que la Fiscalía pide tres años de prisión y el pago de una multa por presuntamente agredir sexualmente a una segunda joven, de 25 años, a la que hizo tocamientos hasta en tres ocasiones en la piscina pese a la negativa de ella. Los dos acusados declararán al final de la vista

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