El gerente del Salud recalca que el servicio de Oncología del Miguel Servet funciona con la plantilla "reforzada"

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ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Salud, José Ignacio Castaño, ha afirmado este martes que el servicio de Oncología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza "va a funcionar" con la plantilla "reforzada". La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se ha quejado esta mañana de la falta de médicos en este servicio.

En declaraciones a los medios de comunicación, Castaño ha señalado que "en modo alguno se va a suspender la actividad oncológica en el Hospital Miguel Servet ni en ningún otro sitio de los hospitales de Aragón".

La plantilla de oncólogos del Miguel Servet, que este hospital comparte con el Royo Villanova y el Hospital de Alcañiz, es de 21 personas, ha explicado Castaño, recordando que el pasado mes de abril se incorporaron otros tres profesionales, con un contrato de tres años, sumando un total de 24 personas.

Hay un médico que está de baja laboral que el Salud quiere cubrir cuando finalicen los MIR el 19 de julio: "Podemos asegurar que vamos a prestar una asistencia absolutamente correcta, como siempre", rechazando la "alarma social" que a su juicio crea el PSOE.

ATENCIÓN ADECUADA

En una nota de prensa, el Salud ha asegurado que "el Servicio de Oncología del Hospital Universitario Miguel Servet garantiza que todos los pacientes oncológicos son atendidos adecuadamente cuando lo necesitan y ningún tratamiento se suspende durante el periodo estival. No se han suspendido las consultas externas, ni ninguna otra actividad".

"El servicio de Oncología del Hospital Miguel Servet se reforzó en los últimos llamamientos con tres contratos programas de hasta 3 años que se ocuparon y que refuerzan esta plantilla", han añadido.

Las declaraciones de la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, "evidencian un desconocimiento del funcionamiento interno, así como del estado de los servicios, puesto que toda la plantilla está cubierta y se ha reforzado, existiendo únicamente una baja de un total 24 profesionales".

"Las declaraciones de Pilar Alegría de esta mañana crean una alarma social innecesaria, que no contribuyen a fortalecer el sistema público de salud, que es lo que todos queremos", han concluido.