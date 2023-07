El Gobierno de Aragón activa este martes la fase de alerta del PLATEAR por las altas temperaturas

ZARAGOZA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón activará este martes a las 12.00 horas la fase de alerta del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) debido a la situación de riesgo previsto por las altas temperaturas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo para mañana, de 13.00 a 21.00 horas, para la Ribera del Ebro (Zaragoza), donde se podrían alcanzar los 43º C, y sur de Huesca y Bajo Aragón (Teruel), con temperaturas máximas previstas de hasta 42º C. También ha emitido aviso naranja en esa misma franja horaria para el resto de Aragón, con unas temperaturas máximas previstas de hasta 41º C en centro de Huesca, Cinco Villas e Ibérica zaragozana; de 39º C en Albarracín, Jiloca, Gúdar y Maestrazgo; y de 37º C en el Pirineo.

La activación del PLATEAR en fase de alerta se identifica con la existencia de informaciones procedentes de servicios de previsión y alerta o de los servicios ordinarios de intervención que, por evolución desfavorable, pudieran ser generadoras de una emergencia en la que hay que aplicar medidas de Protección Civil.

Desde Protección Civil se insta a los municipios a que extremen las precauciones por el aumento de las temperaturas y se han difundido los siguientes consejos básicos de autoprotección como son personas mayores de 65 años; menores de 5 años y, sobre todo, los bebés; personas que lleven a cabo una actividad que requiere mucho esfuerzo físico; personas que presentan enfermedades previas, especialmente las que sufren del corazón o de alta presión sanguínea o problemas intestinales u obesidad y personas que toman algún tipo de medicación de forma crónica o que consumen una cantidad excesiva de alcohol.

En el hogar, durante el día hay que mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor y aprovechar para ventilar la casa por la noche, cuando las temperaturas han descendido. El uso de ventiladores puede aliviar hasta cierto punto los efectos del calor, pero no implican un descenso de la temperatura y, para ello, puede ser necesario, en su caso, la utilización de aparatos de refrigeración.

Se debe beber agua sin esperar a tener sed y evitar todo tipo de bebidas alcohólicas; si se está tomando de forma crónica alguna medicación, consultar con el médico. Es preferible evitar las comidas calientes o pesadas, usar ropa ligera y de algodón, así como sombrero o gorra para protegerse del sol y ponerse crema protectora para los rayos solares.

En las actividades cotidianas no es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor y es mejor planear las actividades en la mañana o en el atardecer cuando las temperaturas no son tan altas. No hay que dejar a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

Ante el calor, hay que buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado; tomar una bebida no alcohólica fresca; descansar; tomar un baño o una ducha con agua fresca y ponerse ropa ligera. Si aparecen síntomas de gravedad, como temperatura muy elevada, dolor de cabeza, vómitos y pérdida de consciencia, tratar de conseguir asistencia médica lo antes posible, por los procedimientos habituales.

EVITAR INCENDIOS FORESTALES

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón insta también a la población a extremar las medidas de precaución para evitar generar un incendio forestal. En esta época está, en general, prohibido el uso del fuego en el monte y su entorno --quemas, barbacoas--.

El uso de maquinaria que pueda generar chispas como cosechadoras o radiales y la manipulación de petardos o fuegos de artificio deben realizarse extremando las medidas de prevención. Por último, si se tiene una vivienda en un entorno forestal se debe eliminar la vegetación seca y otros combustibles del entorno para evitar que un incendio pueda afectar a la vivienda.