De izquierda a derecha, Carolien Chehab, directora educativa de Kings Corner; la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y Cristina López Calvo, de Amazon Web Services (AWS) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha suscrito un convenio para fortalecer la cualificación tecnológica de jóvenes y profesionales a través del programa de becas AWS Futuro IA, impulsado por Amazon Web Services (AWS) en colaboración con Kings Corner EdTech.

Esta alianza estratégica tiene como objetivo formar capital humano debidamente capacitado ante la llegada de inversiones tecnológicas y la consolidación de centros de datos en el territorio aragonés, de modo que el talento local pueda permanecer en la Comunidad Autónoma.

La iniciativa se enmarca en AWS Futuro IA, un programa de ámbito nacional liderado por la Alianza Tech de AWS en España, orientado a ampliar el acceso a la formación en IA generativa y competencias digitales. El proyecto forma parte del Compromiso por la Educación Tecnológica de Amazon, cuya meta es formar a 500.000 estudiantes en habilidades digitales en España para 2027 y que --a fecha de hoy-- ya ha llegado a más de 280.000 estudiantes.

Los cursos utilizan metodologías prácticas basadas en casos de estudio de empresas reales e incluyen una certificación al finalizar. El programa está abierto a estudiantes mayores de 18 años, alumnado de ciclos formativos de Grado Superior de FP, estudiantes universitarios y, en general, a cualquier aragonés interesado en mejorar su empleabilidad en el sector tecnológico. Toda la información y el itinerario para completar las solicitudes está disponible en este enlace: 'edtech.kingscorner.es/aws-futuroia-gobierno-de-aragon'.

La formación se impartirá en modalidad 100 % online, con una duración de 30 horas por curso y un período de acceso de tres meses. Previamente, los interesados realizarán una prueba de nivel para determinar su nivel; así, en el caso del alumnado con nivel B1 o superior, se puede acceder directamente a los cursos de especialización tecnológica Boost your English for a Tech Company, enfocado en la comunicación técnica en entornos IT, y también al curso 'English in the Transforming Digital World', orientado al análisis de tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, sistemas en la nube, ciberseguridad y estrategia de datos. Por otro lado, en el caso de alumnos que están por debajo del B1, pueden apuntarse a un curso previo de A1 - A2, totalmente gratuito, para poder adquirir las bases y avanzar a los módulos técnicos.

Con este proyecto, que pone a disposición hasta 5.000 becas del total de 50.000 que se han convocado a nivel nacional, Aragón se posiciona a la vanguardia de la formación digital en España. Estas acciones formativas contribuyen a garantizar que el desarrollo tecnológico vaya acompañado de igualdad de oportunidades y de la capacitación en competencias clave para quienes quieran desarrollar su carrera profesional en este ámbito sin salir de Aragón.