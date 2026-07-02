El Gobierno de Aragón anuncia ayudas para los cuidados de los enfermos de ELA de hasta 9.859 euros al mes

Aragón anuncia ayudas para los cuidados de los enfermos de ELA de hasta 9.859 euros al mes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, Alejandro Nolasco, ha anunciado que el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará el próximo 8 de julio la Orden que permitirá que los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en la fase más avanzada de la enfermedad puedan recibir las prestaciones con las que cubrir el coste de sus cuidadores, unas ayudas que alcanzarán los 9.859 euros al mes.

Así lo ha indicado este jueves Alejandro Nolasco en una rueda de prensa, acompañado por el presidente de la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ARAELA), Luis Estiragués, y la expresidenta de ARAELA, Olga Mélida.

"En un tiempo récord no solo hemos conseguido elaborar la orden de prestaciones y mandarla para su publicación al BOA, sino que en ella hemos recogido reivindicaciones planteadas por los afectados y que no estaban atendidas en los anteriores borradores", se ha felicitado Alejandro Nolasco.

De acuerdo a la nueva Orden, los enfermos de ELA en la fase más avanzada de la enfermedad --aquellos valorados con el Grado III Plus-- tendrán "garantizado que no van a tener que soportar copago alguno por el coste de los cuidadores", ha subrayado el vicepresidente del Gobierno de Aragón, incidiendo en que "no van a verse obligados a prescindir de los cuidadores que tenían contratados hasta ahora bajo el régimen laboral de empleados del hogar".

También ha dicho que "los enfermos de ELA van a recibir la ayuda máxima de aportación estatal y autonómica que contempla la ley ELA si los costes de sus cuidadores llegan a esa cifra".

Por lo tanto, los enfermos de ELA de Aragón que se encuentran en la fase más avanzada de la enfermedad --Grado III Plus-- van a ver cubiertos por el Ejecutivo aragonés todo el coste de cuidadores, hasta 9.859 euros al mes", ha apuntado, garantizando que la partida que se destinará "va a ser la suficiente" para cubrir todos los costes. La mitad de la cuantía está sufragada por el Gobierno de España y la otra mitad por el Ejecutivo aragonés.

No obstante, "queremos ir a más" y "vamos a eliminar los incomprensibles e injustos requisitos que ha marcado la ley estatal", ha manifestado Alejandro Nolasco, para añadir que son "unos requisitos que cercenan las prestaciones de los enfermos de ELA y estamos trabajando ya en una fórmula para que los enfermos que están en residencias puedan tener cubiertos también los costes de sus cuidadores personales, algo que la ley estatal no permite", ha puntualizado.

"Estamos elaborando una nueva orden que simplifique todavía más el acceso a estas prestaciones en Aragón con una dotación presupuestaria ampliada", ha apostillado Alejandro Nolasco.

AGRADECIMIENTO

Por su parte, el presidente de ARAELA ha agradecido la "rapidez" con la que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar y Familia ha atendido su petición y "no solo ha quitado el 'standby' en que se encontraba esta Ordena, sino que haya referenciado unas alegaciones que consideramos justas para nosotros".

Ha expuesto la realidad de los enfermos de ELA en Aragón, en torno a un centenar, algunos de ellos en el medio rural, y "obviamente no es lo mismo los servicios que se pueden dar en una gran ciudad que en pueblos muy pequeños", una casuística a la que desde el Ejecutivo autonómico "han sido muy receptivos".

En esta enfermedad, ha observado Estiragués, "la solidaridad es fundamental, que el enfermo o que el afectado se sienta arropado, tanto por las instituciones como por la sociedad".

Sobre la distribución de los enfermos en la comunidad autónoma, el presidente de ARAELA ha detallado que la provincia que menos tiene es Teruel, algo proporcional al número de habitantes. Por el contrario, la que más afectados tiene es Huesca. En este sentido, Estiragués ha manifestado: "Tenemos una zona, la de Monzón y Barbastro, que no sabemos por qué, pero es donde hay más afectados".

IMPORTANCIA DE LAS AYUDAS

La expresidenta de ARAELA y enferma de ELA Olga Mélida ha destacado: "Para nosotros es fundamental que los cuidadores que llevan años con nosotros sigan con nosotros, porque volver a empezar, a enseñar es algo muy tedioso para los enfermos, porque sufrimos mucho".

"Hay que pelear mientras tienes un mínimo de vida que puedes disfrutar y luchar por todos los que tenemos y por todos los que van a venir, porque como decimos siempre, siempre somos los mismos enfermos, esto es los que entran por los que salen. Mueren tres, entran tres. Es así de triste. Y cada vez más jóvenes y con menos ayudas", ha manifestado Mélida.