El Gobierno de Aragón compensará económicamente a los agricultores que ayudaron a extinguir incendios este verano

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el 40ª edición de FEMOGA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

SARIÑENA (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo autonómico compensará económicamente a los agricultores que ayudaron en las labores de extinción de los incendios que tuvieron lugar en Aragón durante los meses de junio, julio y agosto.

Además, el presidente Azcón ha avanzado en Sariñena (Huesca), el transcurso de la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros (FEMOGA) que el Ejecutivo pondrá en marcha una línea de ayudas para mitigar la subida de costes de fertilizantes y gasoil que afectan al campo aragonés.

En lo que concierne a las tareas de extinción de los incendios, la orden del consejero de Hacienda, que se publicará la próxima semana, contempla ayudas que ascenderán a 70 euros por hora para quienes labraron con sus tractores para hacer franjas de defensa, y de 35 euros por hora para aquellos que colaboraron en el transporte de agua y otras actividades.

Para ello, los agricultores que colaboraron en las labores de extinción deberán acreditar los trabajos mediante el certificado expedido por su Ayuntamiento de acuerdo con el modelo que se adjuntará en la citada orden.

"Aragón ha sufrido un verano en que los incendios han asolado a la comunidad autónoma. Por eso, las primeras palabras siempre han sido de agradecimiento para quienes han participado en la lucha contra el fuego. Unas palabras de agradecimiento que, además, deben ir acompañadas de una compensación económica", ha expresado el presidente.