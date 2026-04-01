El Gobierno de Aragón convoca las ayudas a la música y los proyectos editoriales de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Aragón ha convocado las ayudas para la música y los proyectos editoriales. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este miércoles la convocatoria de las ayudas a la música y a los proyectos editoriales de Aragón.

Las entidades interesadas podrán presentar su solicitud desde mañana día 2 y hasta el 17 de abril en ambos casos. Las subvenciones a la música tienen como objetivo el apoyo a la producción y distribución de actividades de carácter musical, y asimismo el apoyo a salas de exhibición de espectáculos musicales de gestión privada que se hayan desarrollado desde el día 14 de noviembre de 2025 hasta el día 13 de noviembre de 2026.

Se incluye la propia producción musical, las giras y actuaciones de artistas aragoneses fuera de Aragón, la difusión y distribución, y la programación musical en salas de gestión privada con un presupuesto en el que, al menos, el 50% corresponda a cachés de artistas.

Quedan excluidos los festivales, que cuentan con su propia subvención. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas, tanto personas físicas como jurídicas, de producción y difusión musical --solistas, grupos musicales, salas de conciertos de gestión privada, y otras relacionadas con la gestión de la música--, con domicilio social en la Comunidad Autónoma de Aragón, y que estén dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas como profesional relacionado con la música o como empresario de servicios culturales y recreativos o colocación de artistas.

La cuantía de la subvención no podrá ser inferior a 1.000 euros en ninguna de las modalidades, ni superior a 12.000 euros en las modalidades de producción y de distribución y difusión, a 15.000 euros en la de giras y actuaciones fuera de Aragón y a 35.000 euros en la modalidad de programación musical en salas de gestión privada.

La solicitud podrá realizarse por vía telemática a través del Tramitador online.

PROYECTOS EDITORIALES

Por su parte, las ayudas a los proyectos editoriales buscan promover las iniciativas de las empresas editoriales y de las entidades sin ánimo de lucro, con sello editorial, con domicilio social en Aragón, que se caractericen por su interés y su destacada aportación a las letras y a la cultura aragonesa, así como apoyar la creación e investigación de los autores aragoneses, y que se realicen desde el día 14 de noviembre 2025 hasta el 13 de noviembre de 2026.

Se consideran subvencionables las primeras ediciones o títulos en los que hayan pasado cinco años desde esa primera edición. Los solicitantes podrán presentar todos los proyectos que consideren que reúnen los requisitos, con el compromiso de que la tirada mínima de la edición, que será de 500 ejemplares con carácter general y de 300 ejemplares para los libros de poesía y de lenguas minoritarias propias de Aragón, se realice antes de que finalice el plazo de justificación de la subvención.

La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser inferior a 500 euros ni superior a 2.500 euros por proyecto editorial. La solicitud podrá realizarse telemáticamente desde el