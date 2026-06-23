El Gobierno de Aragón crea un sistema de videoidentificación para obtener el PIN Salud que usa biometría facial

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas, Marian Rincón, y el director general de Salud Digital, Joaquín Velilla, presentan el PIN Salud - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha creado un sistema de videoidentificación para obtener el PIN Salud que utiliza datos, documentos, biometría facial y vídeo, que supone acercar la administración al ciudadano y evitar desplazamientos a los centros de salud.

La directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, Marian Rincón, y el director general de Salud Digital, Joaquín Velilla, han presentado este nueva aplicación inteligente para obtener el PIN Salud.

En rueda de prensa, la directora general de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón, Marian Rincón, ha asegurado que este sistema ofrece la "seguridad absoluta" de que la persona es quien dice ser.

Se trata de un sistema que "es muy simple para el usuario, pero robusto en cuanto a la seguridad, porque es tan seguro como presentarte en persona", ha comparado Marian Rincón.

Para obtenerlo se precisa que la persona sea mayor de edad, con capacidad plena para obrar, ser titular de la tarjeta sanitaria y disponer de teléfono móvil con cámara y conexión a Internet sin necesidad de instalar ningún software adicional.

El sistema es remoto, se ha desarrollado en la nube, que es totalmente gratuito y ofrece todas las garantías de uso, ha enumerado Rincón, y se puede acceder en la dirección 'https://www.aragonhoy.es/uploads/files/2026/06/23/Sistema%20...'.

Con esta App se pretende "acercar la administración para que sea más accesible y plenamente cotidiana al ciudadano y evitarle desplazamientos a los centros de salud".

DESDE LA PANDEMIA

El director general de Salud Digital, Joaquín Velilla, ha explicado que el PIN Salud tuvo un crecimiento exponencial a raíz de la pandemia, cuando se necesitaba el certificado de vacunación o un test de antígeno negativo para poder viajar, y entonces hubo un aumento de usuarios que accedieron al PIN Salud, que en la actualidad ronda sobre los 900.000, lo que supone que "casi todos los aragoneses tienen un PIN Salud".

De esta forma pueden acceder a la plataforma Salud Informa, que es la aplicación onmicanal que conecta con los pacientes. "Estamos hablando de una aplicación y una página web que tiene 400.000 accesos al mes, aproximadamente, y esa doble autentificación del PIN salud que hace que unos 125.000 usuarios en este año han accedido a través del PIN Salud para hacer gestiones de historia clínica, ver información como radiografías, informes de laboratorio, o si están en la lista de espera quirúrgica, entre otras opciones", ha comentado Velilla.

Dado que la población está cada vez más digitalizada, desde el Gobierno de Aragón se intenta prestar más servicios de manera digital para evitar los desplazamientos y por ello se brindan facilidades, ha indicado Velilla, quien ha incidido en que con esta app se busca "eliminar las barreras que impiden a la ciudadanía, muchas veces, utilizar los servicios digitales".

En este caso para obtener el PIN Salud solo se necesita tener el número de la tarjeta sanitaria y una clave. "Por más que se dio el PIN salud en la época de la pandemia, sigue habiendo ciudadanos que no lo tienen, que siguen acudiendo de manera presencial y este sistema digital ahorra ese desplazamiento.

PROCEDIMIENTO

Marian Rincón ha explicado el procedimiento que en primer lugar verifica la identidad digital a través de los datos, los documentos y la biometría facial, para emitir el PIN Salud y en el momento en que se ha emitido en esa sesión, al final de la sesión, ya se pueden utilizar los servicios tanto sanitarios del Salud Informa como servicios más generales, como la carpeta ciudadana MIA, que también utiliza como medio de identificación el PIN Salud.

Inicialmente, el usuario se encuentra con la aceptación legal de los términos, que garantiza el cumplimiento normativo y tiene que aceptar los términos legales.

La segunda fase son los datos de contacto en el que se pide un correo electrónico, que será la vía de comunicación al usuario y de esta forma se activa ya el canal de comunicación. La siguiente es la verificación de los datos de contacto vía email para confirmar los datos que ha ofrecido el usuario.

El paso siguiente es la verificación del documento de identidad con el documento DNI, que el usuario tiene que mostrar ante la cámara del móvil por el anverso y por el reverso y a través de una tecnología que utiliza IA, extrae los datos del DNI que luego va a contrastar con la base de datos sanitaria a la que se accede de manera remota.

INTUITIVO

El usuario tiene que revisar que los datos que se muestran en la pantalla son los correctos y la siguiente fase es la verificación biométrica mediante un selfie que valida los datos biométricos de la cara.

"El proceso es totalmente intuitivo y muy guiado paso a paso para el ciudadano", ha asegurado Rincón, quien ha comentado sobre la imagen del DNI que se ha escaneado anteriormente que si los datos coinciden al 90 por ciento, el paso siguiente será obtener el PIN Salud por correo electrónico.

A partir de ese momento se podrá hacer uso de todos los servicios, tanto sanitarios como de otro tipo, en concreto MIA, que es la carpeta ciudadana.

"Si el sistema no capta bien los datos faciales de la persona y coinciden entre un 70 o un 90 por ciento con los del DNI, no se obtendrá el PIN Salud", ha alertado. En tal caso, de manera automática se necesitará una revisión posterior y desde la plataforma se contactará con el ciudadano.