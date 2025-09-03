El Gobierno de Aragón cree que el recorte de rutas de Ryanair es un "fracaso" y "tiene que hacer pensar" a AENA

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado la decisión de Ryanair de reducir sus operaciones en varios aeropuertos españoles --un 45% en el de Zaragoza-- de "fracaso" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y AENA, que "tiene que hacer pensar que es necesario negociar" sobre las tasas aeroportuarias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la también vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia ha reconocido que ha recibido el anuncio de Ryanair con "cierta decepción", aunque todavía no conoce los pormenores del recorte ni a qué vuelos va a afectar.

"Es un aeropuerto que es estratégico en nuestra comunidad autónoma y esperemos que la falta de capacidad y la falta de negociación que en este caso está teniendo el Ministerio de Transportes y AENA con Ryanair perjudique aún más la actividad del aeropuerto de Zaragoza y con ello merme la posibilidad de desplazamientos", ha ahondado, remarcando que estos vuelos son importantes para fomentar el turismo en Aragón.

En ese sentido, ha asegurado que "la voluntad del Gobierno de Aragón es siempre tratar de incrementar la conectividad del aeropuerto de Zaragoza, porque es clave", si bien no ha concretado si hay avances en la llegada de otras rutas o compañías aéreas para suplir el hueco que deje la multinacional irlandesa.

Vaquero ha achacado el recorte de Ryanair con las "desavenencias" con respecto a las tasas aeroportuarias, algo que "perjudica aeropuertos regionales y con menor actividad", como es el caso de Zaragoza. "Tenemos que ir de la mano de AENA, que es el titular de este aeropuerto, y que sea con otras compañías", ha remachado.

Eso sí, ha añadido que "el hecho de que la discrepancia sea fundamentalmente las tasas aeroportuarias tiene que hacer pensar porque va a afectar a Ryanair y a otras compañías"