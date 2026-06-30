El Gobierno de Aragón desactiva el Plan Especial de Protección Civil por lluvias y tormentas generalizadas

Mapa con los avisos por lluvia y tormentas para este domingo en Aragón y regiones vecinas. - AEMET

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha desactivado este martes el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PROCIFEMAR) en fase de alerta, que se había activado este domingo, ante la previsión de lluvias y tormentas que afectarán de forma generalizada a la comunidad autónoma durante esa jornada.

A lo largo del pasado domingo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido un aviso de nivel naranja por tormentas en la provincia de Zaragoza y amarillo en las provincias de Huesca y Teruel, entre las 13.00 y las 22.00 horas. Además, había un aviso de nivel amarillo por lluvias en el conjunto de Aragón, también entre las 13.00 y las 22.00 horas.

Asimismo, en la jornada de este pasado lunes, 29 de junio, la AEMET mantuvo avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las comarcas turolenses de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo, entre las 12.00 y las 21.00 horas.

Cuando se activa este plan el objetivo es reforzar el seguimiento de la evolución meteorológica, facilitar la coordinación entre las administraciones y los servicios de emergencia y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda derivarse de los fenómenos previstos.

De forma paralela, el Gobierno de Aragón y el 112 Aragón difunden los avisos y recomendaciones de autoprotección a través de sus canales oficiales y redes sociales, desde donde se mantiene puntualmente informada a la ciudadanía sobre la evolución del episodio y las posibles incidencias que puedan producirse.