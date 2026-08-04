El Gobierno de Aragón destaca "la fortaleza" del mercado de trabajo

Archivo - Oficina del Inaem en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Política Económica del Gobierno de Aragón, Ricardo Laborda, se ha mostrado convencido este martes de que se va a seguir manteniendo la "fortaleza" del mercado de trabajo.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.389 personas en julio en Aragón en relación al mes anterior (+2,9%) hasta los 49.229 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Aragón --19 veces-- mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde 2014.

Laborda ha señalado que es "muy importante" la afiliación a la Seguridad Social, "que muestra una fortaleza increíble", con 657.457 trabajadores afiliados, "lo que matiza este incremento del paro en el mes de julio".

Ha llamado la atención sobre la reducción del desempleo en los sectores de la industria y la construcción, lo que "suele anticipar la fortaleza de la actividad económica y, por tanto, del crecimiento del empleo" y "puede conducir hacia la senda de valores del paro por debajo del 8%, encaminándonos al 7%".