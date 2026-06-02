El Gobierno de Aragón dice que no ha recibido ninguna propuesta "viable" para el centro de salud de Azuara

Archivo - Centro de Salud de Azuara cercado por el lodo y los restos arrastrados por la riada tras la tromba de agua. - JAVIER ROCHE - Archivo

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha respondido a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que no ha recibido ninguna propuesta "viable" por parte del Ayuntamiento de Azuara (Zaragoza), gobernado por los socialistas, para ubicar el centro de salud de Azuara, que quedó inservible tras las riadas del 13 y 14 de junio de 2025.

Así han contestado fuentes del Gobierno autonómico a Alegría, quien ha criticado este martes en la localidad "la incapacidad de gestión y la falta de respuestas" del presidente Jorge Azcón, que un año después de la riada que asoló este municipio y otros del entorno "sigue sin ofrecer una solución definitiva para la atención sanitaria de sus vecinos".

Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico han asegurado que actuaron "de manera diligente y rápida" al habilitar "en menos de diez días" la ludoteca como consultorio sanitario, en colaboración con el consistorio, lo que permitió que el servicio estuviera "en pleno funcionamiento" para atender a los vecinos.

Asimismo, han señalado que la rehabilitación del antiguo consultorio "no es viable" por ser zona inundable, según constata un informe técnico de la dirección del Área de Obras, Instalaciones y Equipamientos del Departamento de Sanidad, algo ya comunicado al Ayuntamiento de Azuara, al que señalan como "competente y responsable" de esta infraestructura.

El Departamento de Sanidad considera que la mejor alternativa es transformar en consultorio el edificio de la antigua Cámara Agraria, que "reúne las condiciones óptimas" para el uso sanitario, y se ha mostrado dispuesto a colaborar para mejorar la calidad asistencial para la población de esta zona de salud "dada la situación excepcional" generada por las inundaciones en esta localidad zaragozana. No obstante, esta ubicación fue rechazada por el grupo municipal socialista, que gobierna Azuara, en un pleno municipal.