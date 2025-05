Gobierno de Aragón extenderá la Red Tetra a todos los municipios y hospitales para comunicación en emergencias

ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón extenderá la Red Tetra, que garantiza las comunicaciones de la Administración en emergencias, a todos los municipios de la Comunidad Autónoma y centros sanitarios, incluidos los hospitales, ha anunciado este jueves el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

Ha comparecido a petición propia para informar sobre la gestión realizada durante el apagón del 28 de abril, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, donde ha considerado necesario que la Administración autonómica cuente con 100.000 litros de reserva de combutible, también de mejorar el plan de emergencias Platear.

Bermúdez de Castro ha señalado que "los servicios de emergencias de Aragón están acostumbrados a toda clase de emergencias" y que el apagón "fue algo completamente diferente" respecto a otras crisis, "algo que nadie podía esperar" porque concurrieron hechos que nunca habían ocurrido, como la incomunicación en varias zonas de la Comunidad Autónoma.

"El mayor punto crítico fueron las infraestructuras críticas, cómo atender a los hospitales, a los centros de salud, a las personas con oxigenoterapia en casa", indicando que el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se activó a los 21 minutos del corte de luz, comunicándose la Administración autonómica con el Salud, los proveedores de combustible, el IASS e, incluso, con CARTV.

El primer temor era que "el apagón se hiciera más largo", lo que hubiera afectado a las antenas de teléfono móvil, que funcionan con baterías, ha relatado Bermúdez de Castro.

El CECOP acordó con la UME llevar equipos electrógenos a los hospitales y la Red Tetra a las residencias de mayores de mayor tamaño, notificándose que en algunas comarcas los grupos electrógenos no funcionaban en las residencias. Ha apostado por mejorar las comunicaciones con Adif "para saber dónde están los convoyes perdidos en la Comunidad Autónoma", que en el apagón fueron localizados utilizando un helicóptero.

El Centro Nacional de Emergencias comunicó al CECOPI, a las 20.45 horas, que se podía decretar el nivel 3 de emergencias, lo que se desestimó. El 1 de mayo se redujo el nivel de emergencias al 1.

El consejero ha dicho que "da gusto ver cómo funcionan nuestros servicios públicos en Aragón" y "el sentido de Comunidad" de todos los partidos en torno al 112, también "la gente que trabaja en emergencias".

El parlamentario del PP José Antonio Lagüens ha observado que "no hay precedentes" de un apagón nacional, "que genera zonas oscuras de comunicación", lo que "crea incertidumbre y preocupación", tras lo que ha resaltado que las emergencias se han gestionado "bastante bien". "Se ha cumplido escrupulosamente la ley", ha continuado el diputado del PP, indicando que "los protocolos y los operativos pueden mejorar".

SEMBRAR DUDAS

El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha observado que Aragón fue la comunidad que más tardó en desescalar la emergencia, cuatro días, ha recordado que la actual ley de emergencias la impulsó el anterior Gobierno de Javier Lambán y que "hay continuidad en los equipos", tras lo que ha defendido la lealtad institucional, criticando a "algún miembro del Gobierno, que ha pretendido sembrar dudas acerca de la actuación del otro Gobierno", lamentando "que unas administraciones siembren dudas sobre otras administraciones".

Ha intervenido por Vox el diputado Fermín Civiac, quien ha resaltado "la vital importancia de los sistemas de comunicación", indicando que la Red Tetra no llega a "todos los sitios donde tiene que llegar", poniendo el ejemplo de la mayoría de las Policías Locales, lo que impide "una respuesta coordinada".

Civiac ha observado que hubo comisarías de la Policía Nacional y puestos de la Guardia Civil que se quedaron sin luz. "Es el momento de afinar en los planes de emergencias y de cumplir la ley".

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha reconocido la labor de los servicios de emergencias, también de los servicios sanitarios y sociales, y los administrativos, en esta "situación excepcional", cuando se puso de manifiesto "una forma de actuar en política" ya que hubo "quienes no cayeron en el ruido y quienes vieron una oportunidad para erosionar al Gobierno de España".

Soro ha criticado a los Gobiernos autonómicos que "quisieron quitarse de encima el marrón" decretando el Nivel 3 de emergencias, "para que no les ocurriera lo de Mazón". Ha recomendado revisar el sistema de emergencias para "no volver a ver a alcaldes denunciando que no recibieron información" y optimizar la comunicación en emergencias con el Estado.

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha aplaudido la colaboración ciuadana, como en el caso de Alhama de Aragón (Zaragoza), donde los vecinos trasladaron en sus vehículos particulares a los usuarios de un tren detenido, un comportamiento "ejemplar".

Ha recomendado revisar el Plan de Protección Civil y los relativos a incendios forestales, también ampliar la formación, por ejemplo en los centros educativos, para reforzar la labor de prevención. "Necesitamos un sistema propio de comunicaciones en emergencia para todas las administraciones en el territorio", ha señalado.

Para el diputado de Podemos, Andoni Corrales, "con las emergencias no vale la política", manifestando su orgullo por los servicios de emergencias de Aragón, celebrando que "en Aragón no fue un 'cuanto peor mejor", felicitando a Bermúdez de Castro por asumir responsabilidades.

Desde IU, el diputado Álvaro Sanz ha elogiado a los servicios públicos, "a la altura de las circunstancias", añadiendo que la sociedad aragonesa dio ejemplo. "Todavía no sabemos cuáles son las causas", ha lamentado, criticando que desde el principio se pidieran responsabilidades "a nivel nacional".

El diputado del PAR, Alberto Izquierdo, ha considerado que "hay cosas que mejorar", llamando la atención sobre los trenes, "la situación de mayor caos en Aragón" durante el apagón, aunque hay otras cuestiones "que no están resueltas", como el abastecimiento de seguridad en los centros sanitarios.