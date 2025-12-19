El Gobierno de Aragón firma un protocolo para atender a los usuarios del Teléfono del Mayor

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, firma el protocolo de atención a los usuarios del Teléfono del Mayor. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Mayores del Gobierno de Aragón ha firmado este viernes un protocolo general de actuación con Fundación DFA, Cruz Roja, Amigos de los Mayores y Seniors en Red para regular la respuesta a las necesidades de acompañamiento de las personas mayores usuarias del Teléfono del Mayor en Aragón.

El documento establece un marco de colaboración entre las entidades firmantes para la articulación de actuaciones de acompañamiento voluntario cuando se considere necesario.

El acuerdo --aprobado en Consejo de Gobierno el 26 de noviembre-- ha sido suscrito por la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín; el director general de Mayores, Máximo Ariza; Luis Molina, por Fundación DFA; Pilar Cintora, por Cruz Roja; y Emilia Civeira, por Seniors en Red. En el caso de Amigos de los Mayores, la entidad ha estado representada en el acto por Laura Soriano.

El acuerdo regula el procedimiento por el cual, cuando con ocasión de la atención prestada a través del Teléfono del Mayor se detecte la necesidad de una intervención presencial de acompañamiento y se cuente con el consentimiento expreso de la persona usuaria, Fundación DFA --responsable del servicio-- podrá contactar con Cruz Roja, Amigos de los Mayores o Seniors en Red para que estas entidades articulen la correspondiente acción voluntaria de acompañamiento, sin perjuicio del seguimiento por parte de la Dirección General de Mayores. El protocolo entra en vigor tras su firma y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.