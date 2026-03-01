El Gobierno de Aragón impulsa la formación de profesionales esenciales en ayuntamientos y comarcas

Oficina del IAAP, el Instituto Aragonés de Administración Pública desde el que se ha promovido el programa de formación. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón impulsa una nueva edición del Aula de Administración Local como instrumento de apoyo a los profesionales que sostienen el funcionamiento diario de ayuntamientos y comarcas. La iniciativa, promovida por el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) en colaboración con la Dirección General de Administración Local, combina formación y debate para responder a los principales retos de la gestión pública.

El Aula se configura como un foro de encuentro y participación, donde los asistentes podrán estudiar y debatir cuestiones de especial relevancia para la gestión municipal y comarcal.

El programa abordará áreas clave como la gestión económico-financiera y presupuestaria, el urbanismo, la contratación pública, el personal y la organización administrativa, incorporando además las principales novedades normativas de ámbito estatal, autonómico y local.

La formación tendrá una duración total de 15 horas, repartidas en seis sesiones virtuales, y contará con 130 plazas. Las sesiones se celebrarán los días 23 de marzo, 27 de abril, 25 de mayo, 28 de septiembre, 26 de octubre y 9 de noviembre, en horario de 15.30 a 18.00 horas. El curso prioriza a los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 12 de marzo y deberá tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.

La participación en el curso será valorada con 0,25 puntos en el baremo de méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Con esta nueva edición, el Gobierno de Aragón refuerza la profesionalización de la gestión municipal y comarcal y el apoyo a los responsables públicos que desempeñan funciones esenciales en las entidades del territorio.