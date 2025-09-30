El Gobierno de Aragón incorpora los carnets de familia numerosa y familia monoparental a la carpeta ciudadana digital

Archivo - El carnet digital de familia numerosa y monoparental está disponible en el portal MiA. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón consolida su apuesta por la transformación digital de los servicios públicos con la incorporación de los carnets de familia numerosa y familia monoparental al apartado 'Mis tarjetas y carnets' de MiA, la carpeta ciudadana digital de Aragón.

Esta funcionalidad permite a la ciudadanía acceder a sus títulos en formato electrónico, seguro y actualizado, directamente desde sus dispositivos móviles.

Desde su implantación, más de 2.300 personas han accedido al carnet de familia numerosa y más de 200 lo han hecho al de familia monoparental a través de MiA, lo que evidencia la excelente acogida de esta herramienta entre la ciudadanía.

Los carnets pueden consultarse en la propia aplicación, descargarse en PDF o incorporarse al wallet del móvil, tanto en Android como en iOS, permitiendo su uso incluso sin conexión a internet.

Una de las principales novedades es la incorporación de un código QR y un código alfanumérico en los carnets digitales, que permiten a terceros verificar la validez del título en tiempo real, garantizando que los beneficios asociados puedan disfrutarse de forma ágil y segura.

Además, desde junio de 2025, MiA incorpora un nuevo sistema de identificación digital mediante Pin Salud, adoptado ya por más de 1.300 ciudadanos, que simplifica el acceso y elimina barreras digitales.

También se mantiene la posibilidad de identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico, garantizando la máxima seguridad y facilidad de uso.

OTROS CARNETS

La digitalización se extiende también a otros títulos emitidos por el Gobierno de Aragón, como el carnet de familia monoparental, discapacidad, donante de sangre, animales y licencias de caza y pesca, todos disponibles en formato digital. Además, próximamente se incorporarán el carné joven y los certificados de parejas de hecho.

El desarrollo de estas funcionalidades es fruto del trabajo conjunto entre la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas y el Departamento de Bienestar Social y Familia.

La aplicación MiA, lanzada en marzo de 2023, se ha consolidado como el espacio único de relación digital con el Gobierno de Aragón, con más de 150.000 usuarios únicos y más de un millón de accesos desde su puesta en marcha.

La carpeta centraliza la gestión electrónica de la ciudadanía con la Administración autonómica, permitiendo consultar datos, recibir notificaciones, gestionar trámites y acceder de forma segura a carnets, tarjetas y licencias, simplificando la relación con los servicios públicos.