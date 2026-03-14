El Gobierno de Aragón informa de rachas muy fuertes de viento para este domingo

Montaje con los avisos de Aemet en Aragón para este domingo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil del Gobierno de Aragón informa de la activación de avisos meteorológicos por fuertes vientos en varias zonas de Aragón durante la jornada de este domingo, 15 de marzo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, AEMET ha emitido un aviso naranja por viento en el Pirineo oscense (Huesca) y en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo (Teruel) entre las 07.00 horas y las 16.00 horas, franja en la que se espera la mayor intensidad del episodio.

Durante ese periodo, se prevén rachas máximas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%, pudiéndose alcanzar puntualmente rachas huracanadas en torno a los 120 kilómetros por hora, especialmente en zonas de alta montaña.

Según la información facilitada por AEMET, este tipo de valores suele registrarse en estaciones meteorológicas situadas en cotas elevadas, en torno a los 2.000 metros de altitud, donde la exposición al viento es mayor y se intensifican los efectos de este tipo de situaciones meteorológicas adversas.

TAMBIÉN AVISO AMARILLO EN OTRAS ZONAS DE LA COMUNIDAD

Además del aviso naranja, también se activarán avisos amarillos por viento en varias zonas de la comunidad autónoma. En el Pirineo oscense y en Gúdar y Maestrazgo, este aviso estará vigente entre las 00.00 y las 07.00 horas y nuevamente entre las 16.01 y las 23.59 horas del mismo día.

Asimismo, se mantiene aviso amarillo por viento en Albarracín y Jiloca y en el Bajo Aragón (Teruel), así como en las Cinco Villas y la Ribera del Ebro (Zaragoza), donde se prevén rachas intensas entre las 00.00 y las 19.00 horas.

Ante esta situación meteorológica, desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se están difundiendo consejos de autoprotección ante episodios de fuertes vientos

Además, AEMET ha emitido aviso de nivel amarillo por nevadas en el Pirineo oscense (Huesca) para mañana, 15 de marzo, entre las 00.00 y las 10.00 horas, ante la previsión de precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña.