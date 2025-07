El Gobierno de Aragón invierte 7,2 millones en el tobogán de montaña de Panticosa, que estará listo en diciembre de 2026

PANTICOSA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este lunes en el acto de colocación de la primera piedra del que será el tobogán de montaña con mayor desnivel de Europa y que estará ubicado en Panticosa. Entrará en funcionamiento en diciembre de 2026.

Esta infraestructura, que se enmarca dentro del Plan Pirineos, contará con un presupuesto de 7,7 millones de euros, de los que 7,2 millones de euros los aportará el Ejecutivo aragonés y el restante, el Ayuntamiento de Panticosa.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que el Plan Pirineos conlleva una inversión de 250 millones de euros en una década, inicialmente, ya que se llevará a cabo "en mucho menos tiempo", con inversiones ya iniciadas en cañones de nieve y viviendas para trabajadores.

"Este proyecto del tobogán no sería posible sin un alcalde que no hubiera apostado por un proyecto emblemático y no se hubiera preocupado de poner encima de la mesa un proyecto viable, un motor del valle que va a permitir cuidar el medio ambiente y seguir atrayendo turistas a Panticosa", ha continuado Azcón, indicando: "La buena idea de este tobogán se la debemos al Ayuntamiento".

Este equipamiento "va a ser emblemático no solamente en el Pirineo, sino en el turismo de aventura de toda Europa", ha pronosticado. Ha apuntado que Panticosa tenía en 1970 un total de 448 habitantes y actualmente 909 "con la intención de seguir creciendo".

Esta iniciativa pretende desestacionalizar el turismo, ya que estará abierto diez meses al año. Cada año visitan las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa 500.000 personas y 20.000 utilizan la telecabina durante el periodo estival.

Además, en innivación se han invertido en 2024 12 millones de euros para sustituir 547 millones de euros en Formigal y Panticosa, inversión que continúa este año. "Invertir en nieve en las estaciones de esquí es como tener arena en las playas, es fundamental porque significa poder asegurar la temporada con menores gastos por consumo de energía y hacer nieve con temperaturas más elevadas", de forma que "es una inversión estratégica que va a asegurar que las estaciones de esquí puedan abrir mucho antes, cerrar posteriormente y tener nieve toda la temporada".

Asimismo, el presidente Azcón ha destacado "la necesaria inversión en vivienda para los trabajadores" que se está impulsando en este valle. "Estamos trabajando en la construcción de 16 viviendas en Panticosa, 15 en Biescas y 60 en Sallent de Gállego, que sumarán una inversión de casi 14 millones de euros. Sin posibilidad de vivienda para los trabajadores, no hay posibilidad de que el Pirineo siga creciendo", ha puntualizado.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo autonómico ha enfatizado que "más de 500.000 personas al año visitan cada invierno Formigal y Panticosa para disfrutar de la nieve y casi 20.000 lo hacen cada verano para subir en la telecabina" y, por ello, "hay que redoblar los esfuerzos para que el turismo tenga continuidad durante todo el año".

UNA APUESTA INÉDITA

También ha intervenido el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, quien ha expresado que el Plan Pirineos "es una apuesta inédita con multitud de inversiones que se van desarrollando a lo largo de los años", recalcando que los proyectos serán respetuosos para el medio ambiente y fomentarán el turismo.

Ha destacado que el turismo ha incrementado el número de habitantes en algunas localidades, como es el caso de Benasque, que tenía 730 habitantes en 1970 y actualmente suma 2.300, o Sallent de Gállego, que ha pasado de 700 a 1.500, y Boltaña de 800 a 1.100 vecinos. En el resto de zonas despobladas de Aragón "esto no ocurre", ha zanjado.

Por su parte, el alcalde de Panticosa, Jesús María Úriz, ha señalado que no se ha realizado en esta localidad una inversión de este calado "en muchos años", realzando el "compromiso, ilusión y trabajo" del Ayuntamiento.

En representación de la empresa constructora Viacron, el ingeniero Ignacio Vicente ha indicado que el de Panticosa será el tobogán con mayor desnivel del mundo, 707 metros, y ha apuntado que tendrá una longitud de 3.000 metros y contará con cuatro puentes que suman 280 metros y tres túneles.

Se utilizarán 50 trineos, almacenados en un edificio junto a la telecabina, donde entrarán dos personas, un adulto y un niño, circularán a 40 kilómetros por hora y contarán con un sistema wifi para evitar colisiones. El descenso durará entre 30 y 40 segundos y se realizarán 120 descensos a la hora, unos 1.000 al día.