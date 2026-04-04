Gobierno de Aragón lanza la quinta edición de 'La Compañía', red de voluntariado y mediación digital para mayores de 65

Taller de redes sociales para personas mayores. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón lanza la quinta edición de 'La Compañía', una red de voluntariado y mediación digital para personas mayores de 65 años. Esta iniciativa de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), en colaboración con el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) tiene como objetivo fomentar las competencias digitales y aportar herramientas para manejarse con agilidad en la sociedad digital actual.

Con este proyecto, el Gobierno de Aragón colabora en combatir la soledad no deseada, y fomenta la participación ciudadana: se estima que en Aragón hay más de 280.000 personas mayores de 65 años, de las que 78.000 viven solos.

También se pretende crear un espacio seguro, un envejecimiento activo y conectado, y apostar por el voluntariado digital como sistema colaborativo.

Las plazas son limitadas y la inscripción previa es obligatoria, en la página web 'lacompania.aragon.es'. Para cualquier duda, se puede consultar en el teléfono 618 473 365.

COLABORACIÓN DE UNA VEINTENA DE VOLUNTARIOS

Colaboración de una veintena de voluntariosEn "La Compañía" es fundamental la colaboración desinteresada de una veintena de personas colaboradoras.

El equipo de mediación son personas voluntarias de más de 65 años, que son el ejemplo de ciudadanía activa y colaborativa. Durante su proceso de formación, el equipo de mediación recibe herramientas para desarrollar habilidades con las que ayudarán a otras personas mayores a manejarse mejor en sus entornos digitales, con el objetivo de reducir la brecha digital y luchar contra la soledad.

Las personas mediadoras obtendrán su certificado de competencias #CVOL, que reconocerá su labor solidaria, y podrán obtener el carnet de voluntariado del Gobierno de Aragón, que les permitirá beneficiarse de ventajas y descuentos.

TALLERES Y FECHAS

El propósito de esta iniciativa del Gobierno de Aragón es la independencia digital de la llamada 'Generación Silver', mediante la formación de personas mayores para afrontar los desafíos tecnológicos, con herramientas para mejorar sus competencias digitales y moverse con soltura dentro de los entornos digitales.

Los talleres que se imparten son de varios niveles, empezando por el de iniciación. Estas sesiones de iniciación comienzan el 13 abril en Zaragoza, el 14 en Teruel y el 16 en Huesca.

Estos talleres de iniciación, denominados 'Entre pantallas', abordarán cómo obtener unas competencias digitales "básicas", para usar los dispositivos móviles para situaciones cotidianas y cómo hacerlo de forma segura.

Los talleres temáticos de nivel "intermedio" responden a la necesidad de seguir ampliando la formación proporcionada en dichos talleres.

Habrá cinco talleres intermedios, que tratan sobre aplicaciones, nube y gestión de contraseñas, redes sociales, Inteligencia artificial y ciberseguridad.