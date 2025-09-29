El Gobierno de Aragón mantiene un día más el Nivel 1 de alerta por las lluvias torrenciales "por responsabilidad"

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene un día más el Nivel 1 del Plan de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar), por las lluvias torrenciales, ocurridas este domingo en Zaragoza y su entorno, por "responsabilidad y normalidad", ha señalado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras asistir a una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI) en la sede del 112, en el Edificio Pignatelli, en la que ha participado el presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bermúdez de Castro ha indicado que este domingo se ha puesto en alerta toda la Comunidad Autónoma, dando aviso a los alcaldes, presidentes de comarcas y ciudadanos a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Entre las 15.00 y las 23.59 horas de este domingo se han registrado en el Centro de Emergencias 112 de Aragón un total de 126 incidentes relacionados con daños por lluvias (121) y desprendimientos en carretera (5). Las incidencias más destacadas se han producido en La Puebla de Alfindén (10), Zaragoza (39), Cadrete (33), Cuarte de Huerva y Santa Fe (22), María de Huerva (11) y La Muela (2), además de otras en La Muela, Grisén, Castellote o Casetas.

"Por la tarde se produjo una tormenta que AEMET ha calificado de tormenta estática con vientos húmedos", en el entorno de Zaragoza y en la propia capital aragonesa, lo que ha creado "una situación muy compleja, con crecidas súbitas de las barranqueras" y "preocupación en algunos momentos puntuales", realizándose rescates en vehículos y de personas subidas a los árboles.

El presidente, Jorge Azcón, y Bermúdez de Castro han visitado las zonas afectadas este domingo y los técnicos del Gobierno de Aragón han realizado esta mañana el primer reconocimiento para determinar qué medios había que desplegar, poniendo en marcha el puesto de mando avanzado y las patrullas de Infoar y Sarga, "que son gente muy preparada y que trabaja muy bien".

Hay seis brigadas sobre el terreno y los trabajos se centran ahora en el baldeo, la limpieza y la retirada de objetos, también el achique de garajes.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha expuesto que se han visto afectadas las residencias de mayores de María de Huerva y Santa Fe, la primera con falta de luz, lo que hay obligado a utilizar generadores.

La residencia Vitalia de Santa Fe ha resultado inundada y los mayores han pasado la noche en la segunda planta, sin sufrir repercusiones, recibiendo el agua y los alimentos necesarios, realizándose a lo largo de esta mañana la evacuación a otras residencias del mismo grupo para limpiar. "No ha habido afecciones personales, los mayores están bien y los problemas se están solucionando", ha enfatizado Susín.

El Consejo de Gobierno de Aragón se reunirá este jueves para aprobar un decreto ley de ayudas a los afectados. El CECOPI se volverá a reunir este martes.

El decreto ley que aprobará el Ejecutivo aragonés incluirá también ayudas para los municipios de la comarca de La Litera afectados por las precipitaciones del pasado 9 de septiembre. Con esta medida, el Gobierno autonómico busca dar respuesta inmediata a los daños ocasionados por los recientes episodios meteorológicos.