El Gobierno de Aragón organiza una decena de actos con motivo del Día Mundial del Consumidor

Archivo - El Aula de Consumo sensibilizará sobre 'Consumir en igualdad' - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Consumidor, que este año lleva el lema 'Avanzamos por tus derechos'. Con este motivo, la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón organiza una decena de sesiones de formación y sensibilización sobre temas como el consumo responsable, deporte, etiquetado de los alimentos, compras online o factura eléctrica, entre otros.

Este próximo martes tendrá lugar una charla sobre "Educación financiera y medios de pago" en el IES de La Puebla de Alfindén, dentro de la "Campaña escolar para un consumo Responsable". En Huesca, se impartirá una ponencia sobre "Consumiendo deporte", enmarcada en las Aulas de Consumo.

ENTREGA DE PREMIOS

El miércoles, ACTORA Consumo entrega el premio "Buen hacer en consumo". Tendrá lugar en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Al día siguiente, en el IES Rodanas, de Épila, es la entrega de los premios del Certamen de Relatos en la categoría de Bachillerato y Formación Profesional, tal como se realizará también el viernes 27 en el IES Lucas Mallada de Huesca.

"Conoce los alimentos a través del etiquetado" es el título de una sesión en el IES Vega del Turia, de Teruel, mientras que el IES Valle del Jiloca, de Calamocha, acoge la charla "Compras online y a través de la app". Dentro del Aula de Consumo, se incluye una charla en Teruel sobre "Consumo responsable y sostenible".

También el consumo responsable, pero ligado a la factura eléctrica, será el tema d una sesión en el Centro de Convivencia de Mayores Valdefierro, en Zaragoza. El programa de actos incluye la celebración del Consejo Aragonés de Consumo.