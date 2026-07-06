El Gobierno de Aragón rebaja a cero el Plan de Emergencias tras dar por controlado el incendio de Loporzano

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, en la reunión del CECOPI. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha decidido desactivar la situación 2 nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón y rebajar el PROCINFO a Situación Operativa 0 -Nivel 0 tras darse por controlado el incendio de Loporzano (Huesca).

Allí, la veintena de vecinos de los núcleos de Chibluco y San Julián de Banzo ya pueden regresar a sus casas a lo largo de la mañana y las carreteras HU-V-3302, desde Barluenga a San Julián de Banzo, y la HU-330, de Loporzano al embalse de Vadiello, han sido reabiertas al tráfico. Así lo ha anunciado a los medios de comunicación el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, a la conclusión de la reunión del CECOPI celebrada en la Sala de Crisis del 112 Aragón del Edificio Pignatelli de Zaragoza.

Según la última estimación, el fuego de Loporzano ha afectado a una superficie de 245 hectáreas, de las que unas 60 hectáreas se localizan dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, que abarca 47.600 hectáreas de alto valor ecológico.

El trabajo desarrollado durante la pasada noche por un operativo formado por más de 60 personas ha dado sus frutos y este lunes a las 7.00 horas el incendio se ha dado por controlado. De hecho, los medios de extinción del Gobierno de Aragón trasladan que el incendio no presenta actividad.

Sobre el terreno han trabajado de madrugada seis cuadrillas, cuatro autobombas y el director de extinción del operativo INFOAR. Para este lunes permanecen desplegadas tres brigadas terrestres y 3 autobombas para consolidar el perímetro y realizar labores de vigilancia. Los dos bulldozer de INFOAR y los medios del MITECO, incluida la BRIF de Daroca, han sido desmovilizados y quedan liberados para atender otras necesidades a nivel nacional.

"PRUDENCIA Y SOLIDARIDAD COLECTIVA"

Biendicho ha mostrado su "absoluto agradecimiento" a los integrantes del operativo que han participado en el operativo de extinción, así como los servicios de emergencias por la evacuación "rápida y eficaz" que se hizo de los vecinos afectados.

"Tenemos que felicitarnos porque la coordinación institucional, la eficacia y la eficiencia de los medios ha sido total y absoluta. No hemos tenido que lamentar en ningún momento desgracias personales y los daños patrimoniales o de infraestructuras son absolutamente mínimos", ha destacado el consejero Biendicho.

Pese a la mejora de la situación, el consejero ha llamado a la "más absoluta prudencia" para cualquier actividad que se vaya a realizar en el campo ante la ola de calor que afronta estos días la Comunidad:

"La Constitución habla del principio de solidaridad colectiva y eso quiere decir que no sólo incumbe a las administraciones a apagar los fuegos, sino que nos incumbe a todos los ciudadanos por realmente ser responsables en las actividades, sobre todo con el aviso que tenemos de ola de calor", ha remarcado.

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha rehusado aclarar la causa del incendio, como ya hiciese este domingo su compañero de gabinete Roberto Bermúdez de Castro. "Nos hemos dedicado a la extinción y la investigación no es competencia nuestra, sino de los equipos de la Guardia Civil; ellos serán como consecuencia de una investigación los que la determinen", ha zanjado.