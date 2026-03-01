El Gobierno de Aragón solicita acceso a la Cueva de Chaves para facilitar la realización de visitas guiadas este año

Cueva de Chaves. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha solicitado acceso a la finca de Bastarás (Huesca) para facilitar la realización de visitas guiadas durante este año 2026 a la Cueva de Chaves, dando respuesta así a la petición de distintas asociaciones y colectivos.

Entre las competencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural figura la gestión administrativa de los Bienes de Interés Cultural de la comunidad y la necesaria coordinación interadministrativa que permite la optimización de recursos y el fomento de iniciativas.

Las actividades de divulgación del patrimonio cultural y natural propuestas por las asociaciones Ecologistas en Acción de Huesca, Plataforma en Defensa del Patrimonio Oscense, Asociación Valle de la Gloria de Casbas y Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, incluidas en diferentes eventos relacionados con el patrimonio natural y cultural, representan "un gran interés para el conocimiento de este patrimonio común con las visitas a la Cueva de Chaves y de Solencio", indica Patrimonio Cultural.

Desde la Dirección General, las actividades que plantean estos colectivos se consideran "esenciales" para la difusión del patrimonio cultural aragonés y se estima que las propuestas son respetuosas con la conservación de los enclaves arqueológicos de la Cueva de Chaves y abrigos de Solencio, que son monumento BIC desde 2002.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca ha determinado que es a la administración autonómica, atendiendo a la encomienda estatutaria de defensa del patrimonio arqueológico aragonés, a la que le corresponde la fijación de los días de puertas abiertas al yacimiento de referencia.

Las jornadas de puertas abiertas, además, se incluyen en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, que determina la necesidad de facilitar este tipo de visitas públicas.

De este modo, se ha solicitado acceso para los días 14 de marzo, 11 de abril, 9 y 23 de mayo, 13 de junio, 11 y 25 de julio, 15 de agosto, 12 de septiembre, 10 de octubre, 14 de noviembre y 12 de diciembre.

Las jornadas se desarrollarán según las propuestas presentadas por las asociaciones y entidades promotoras del evento, que deberán, en cada caso, establecer los necesarios mecanismos de control complementario que el desarrollo de estos proyectos requiera.

El Ayuntamiento de Casbas y la Comarca de la Hoya de Huesca apoyan económica y organizativamente algunos de los recorridos guiados propuestos, así como la Dirección General de Patrimonio Cultural también las respalda con la contratación de un guía especializado en arqueología para seis de las visitas.