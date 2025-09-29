El Gobierno de Aragón trasladará a 102 mayores de la residencia de Santa Fe, afectados por las tormentas de este domingo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón trasladará en las próximas horas a 102 mayores de la residencia de Santa Fe (Zaragoza), que ha resultado afectada por la tormenta 'Gabriel', este domingo, al igual que la de María de Huerva.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado a los medios de comunicación que el agua se ha acumulado en los barrancos en dirección a María de Huerva, Cadrete, Santa Fe y Cuarte de Huerva, arrastrando lodos y desplazando vehículos. Se han inundado bajos y garajes.

"Afortunadamente no ha habido desgracias personales y luego también, efectivamente, se han visto afectadas tanto la residencia de María de Huerva como la de Santa Fe. En la primera se cayó el sistema eléctrico y se utilizaron generadores y en la de Santa Fe hubo afecciones al patio y la calle de acceso.

En el caso de Santa Fe, "las personas mayores han pasado la noche en la residencia, atendidos por bomberos y Protección Civil" y esta mañana serán trasladados a otras residencias hasta que se reparen las averías eléctricas.

Las brigadas del Gobierno de Aragón se centrarán este lunes en la limpieza de las calles y en la retirada de escombros y vehículos, pendientes de la climatología. Esta mañana se han desplegado seis cuadrillas de Sarga y seis autobombas, unas 50 personas.

También 60 bomberos de la DPZ y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con el despliegue de la Guardia Civil, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, las Policías Locales, Protección Civil y personal de compañías eléctricas, en total unas 150 personas. Los trabajos se coordinan desde el puesto de mando avanzado, ubicado en la gasolinera de Santa Fe.