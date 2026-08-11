El Gobierno aragonés confía en que las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos avancen durante la noche

El CECOPI se ha reunido en la Sala de Crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado, en relación al incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en la Comarca de La Hoya de Huesca, que "lo dejamos mejor que lo encontramos ayer, somos optimistas en que se puedan avanzar trabajos de extinción a lo largo de la noche. En cualquier caso, este incendio está siendo complicado".

Vaquero, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), ha afirmado que "ha habido dificultades en los trabajos que se han ido realizando a lo largo del día porque, una vez que se produjo la ruptura del cinturón térmico, con la subida de las temperaturas se ha complicado, habiéndose incrementado la amplitud del incendio hacia el flanco derecho, donde han aumentado el número de hectáreas que han estado afectadas". El número de hectáreas afectadas se aproxima a las 4.200, siendo el perímetro de unos 60 kilómetros.

Se mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).

En la jornada de este martes han estado trabajando en la zona unos 500 efectivos y 25 medios aéreos entre INFOAR (Gobierno de Aragón), MITECO, Ministerio de Defensa, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña, Diputación de Huesca. También, los Ayuntamientos de Zaragozs y Huesca han puesto sus medios a disposición.

Han estado tres aviones anfibios FOCA, junto al resto de medios aéreos estatales y autonómicos. La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados alrededor de 220 efectivos. Durante la mañana se incorporó una sección para relevar a la que había trabajado durante la noche y durante la tarde entró una nueva sección que continuará trabajando hasta mañana.

El 061 Aragón mantiene un vehículo de Soporte Vital Avanzado y se cuenta con la colaboración de los servicios sociales de las Comarcas de la Hoya de Huesca y la Jacetania, así como con voluntarios de Cruz Roja.

El objetivo para esta noche es cerrar y consolidar sectores del perímetro de cara a las próximas jornadas. No obstante, la previsión meteorológica para los próximos días sigue siendo complicada, con temperaturas elevadas y vientos de componente sur similares a los registrados durante este martes.

440 PERSONAS EVACUADAS

Las localidades de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Bailo, Larués y Alastuey continúan evacuaas. En total, las medidas de protección a la población afectan a 440 personas. La mayoría de los vecinos evacuados han podido alojarse con familiares o en recursos alternativos habilitados por las administraciones.

Actualmente permanecen alojadas 30 personas en recursos gestionados por los servicios públicos.En Jaca, hay 22 personas alojadas en la Escuela Militar de Montaña y 2 en una residencia. En Ayerbe, 2 personas están en una residencia y 4 en una vivienda facilitada por el Ayuntamiento.

El pabellón Monte Oroel de Jaca, que se ha utilizado como punto de recepción y coordinación de los evacuados, permanece disponible en caso de que sea necesario volver a habilitarlo.

Sobre las causas del incendio, la vicepresidenta ha señalado que "lo mejor, como ha sido otras veces, es dejar que la Guardia Civil y el SEPRONA sigan investigando cuáles han sido las causas de este incendio, y no avivar ningún tipo de polémica, no hacer ningún tipo de especulación. Lo más importante es proteger la vida de las personas, la seguridad de todos los operativos que están trabajando en la extinción y también el bienestar de las personas que están evacuadas".

En este sentido, ha continuado dicendo que "el Gobierno de Aragón será el primero en exigir responsabilidades, en el caso de que las hubiera o se hubiera producido por motivos que, como digo, den lugar a esa responsabilidad". Ha apostillado que "tenemos que priorizar la extinción, la seguridad de las personas que están trabajando y el bienestar de quienes han sido evacuados".