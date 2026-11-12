El Gobierno aragonés elimina trabas burocráticas para la retirada de madera quemada tras los incendios forestales

Una De Las Zonas Quemadas Por El Incendio De Las Peñas De Riglos De Este Verano. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) - El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva orden que simplifica los trámites para retirar madera y leña quemada en los montes afectados por los incendios forestales de 2026, simplificando la tramitación al sustituir la autorización administrativa previa por a mera formulación de una declaración responsable.

La medida, publicada este mismo jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), permite a los titulares de los terrenos iniciar los trabajos mediante la presentación de la declaración responsable, suprimiendo la necesidad de esperar una resolución administrativa expresa.

La orden es aplicable a los montes privados y a aquellos no gestionados por la Administración forestal autonómica situados en los municipios de las tres provincias aragonesas a los que alcanza la medida.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado la importancia de avanzar en la desregulación y la simplificación administrativa para facilitar la recuperación de los montes y la actividad económica del medio rural. "Quienes han sufrido un incendio no tienen por qué esperar a trámites adicionales para poder actuar en sus terrenos. Proteger nuestros montes no significa abandonarlos, sino gestionarlos, aprovechar responsablemente sus recursos y, sobre todo, ayudar a quienes viven y trabajan en nuestros pueblos", ha señalado.

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA AGILIZAR LA RECUPERACIÓN

La nueva orden permite realizar las operaciones de corta, extracción, transporte y comercialización de la madera quemada mediante la presentación de una declaración responsable ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente correspondiente.

Además, las solicitudes que ya estuvieran pendientes de resolución se equipararán a declaraciones responsables, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, facilitando también la tramitación de los expedientes ya iniciados.

La medida busca agilizar la recuperación de las superficies afectadas, favorecer el aprovechamiento de la madera antes de su depreciación y contribuir a reactivar la economía en los municipios afectados. La simplificación administrativa mantiene las garantías ambientales necesarias. Los trabajos deberán respetar las condiciones establecidas para proteger el suelo, evitar la erosión y favorecer la regeneración natural, especialmente en las zonas más sensibles.

La declaración responsable podrán presentarla los interesados mediante el trámite 12059 en la sede electrónica del Gobierno de Aragón o a través de las oficinas de asistencia en materia de registros.