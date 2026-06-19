El Gobierno aragonés pone en marcha la elaboración de los Presupuestos de 2027

Archivo - El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha dado este viernes el primer paso para preparar los Presupuestos de Aragón para 2027 con la firma de la orden que activa el proceso de elaboración de las próximas cuentas autonómicas. El documento fija los criterios, los plazos y las reglas de trabajo que deberán seguir los departamentos y entidades del sector público autonómico.

La elaboración de los Presupuestos para 2027 arranca con una economía aragonesa que mantiene niveles de actividad y empleo superiores a la media nacional. No obstante, persisten factores de incertidumbre vinculados al contexto internacional, las tensiones comerciales y la situación geopolítica, circunstancias que aconsejan reforzar la prudencia en la planificación presupuestaria.

A esa cautela se suma, además, la falta de información clave por parte del Estado. En el momento de elaboración de la orden todavía no se habían comunicado las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2027 ni se había ratificado la senda de estabilidad presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas, por lo que la previsión de ingresos deberá realizarse con criterios de prudencia y manteniendo un margen de precaución en la planificación del gasto.

La orden establece que los Presupuestos deberán elaborarse conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, los distintos departamentos y entidades deberán revisar sus programas de gasto para evaluar la prioridad, necesidad y sostenibilidad financiera de las actuaciones previstas, justificando las variaciones más relevantes respecto a ejercicios anteriores.

El texto refuerza además la planificación y presupuestación por objetivos. Cada programa deberá definir de forma clara sus objetivos, actuaciones e indicadores, con el fin de mejorar la relación entre las prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación de los resultados obtenidos.

La orden concede también un papel destacado a la programación de los fondos europeos y a la coordinación entre la planificación presupuestaria y la contratación pública, con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos y reforzar la planificación de las políticas públicas.En cuanto al calendario, las propuestas de ingresos deberán remitirse antes del 6 de julio de 2026 y las de gastos antes del 22 de julio.

Las memorias, las fichas de objetivos e indicadores y las propuestas de modificación del texto articulado tendrán como fecha límite el 28 de julio, al igual que la documentación correspondiente a sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y otras entidades del sector público autonómico.

Con toda esa documentación, la Dirección General de Presupuestos elaborará el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2027, que posteriormente será elevado al Gobierno de Aragón para su aprobación y remisión a las Cortes de Aragón.