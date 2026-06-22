El Gobierno de Zaragoza replica a Vox que está a la espera de tener datos del detenido por intentar robar

Archivo - El Ayuntamiento de Zaragoza desde el lateral derecho - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha replicado a Vox que a Zaragoza Vivienda no se le han comunicado "oficialmente" ni los datos ni la identidad de la persona detenida por intentar robar en estas dependencias municipales. "Por tanto, y a la espera y por respeto al proceso correspondiente, no cabe por el momento ningún tipo de valoración o actuación al respecto".

Los hechos acontecieron en la noche entre el jueves 18 y el viernes 19 de junio, cuando un individuo entró por la fuerza, rompiendo una ventana, en una de las sedes de Zaragoza Vivienda en la calle de San Pablo, en el distrito del Casco Histórico.

"Se activaron los sistemas de seguridad y alarma del edificio y la Policía detuvo 'in fraganti' a la persona que había allanado el lugar y la investigación quedó en manos de Policía Nacional". La sociedad Zaragoza Vivienda "registró esa misma mañana del viernes la denuncia correspondiente ante sede policial", ha indicado el Gobierno de la ciudad.

Además de la entrada ilegal por la fuerza al espacio municipal y el desorden provocado por esta persona, se detectó la sustracción de un teléfono móvil y de una prenda de abrigo.

PETICIÓN DE VOX

De esta forma, el Gobierno de Zaragoza ha respondido a la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, quien ha solicitado al Gobierno de la ciudad que se persone en las diligencias judiciales incoadas contra un joven de 20 años y origen argelino, con más de 20 antecedentes policiales, que intentó robar en la sede de Zaragoza Vivienda, en el Casco Histórico, pero la actuación de los vecinos y la rápida intervención de la Policía Nacional frustró sus intenciones.

Eva Torres también ha pedido al Gobierno de la ciudad que informe a los grupos municipales sobre los daños ocasionados al patrimonio municipal y sobre las actuaciones emprendidas para reclamar la correspondiente responsabilidad civil.

En tercer lugar, ha exigido que se informe sobre la situación administrativa del investigado, ayudas y subvenciones que perciba o haya podido percibir del Ayuntamiento de Zaragoza y, en su caso, que se inste a las autoridades competentes a la incoación de un expediente de expulsión.