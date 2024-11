Google elige Zaragoza para analizar con IA el potencial de generación de energía de todos los tejados de la ciudad

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica Google ha elegido en España a la ciudad de Zaragoza para analizar el potencial de generación de energía en todos los tejados, para lo que se servirá de Inteligencia Artificial (IA) y herramientas basadas en datos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el vicepresidente de Políticas Públicas de Google, Cris Turner, han firmado un acuerdo, por dos años y sin coste, en el que la tecnológica desarrollará proyectos innovadores, especialmente asociados a la reducción de emisiones de CO2 y que también incluye una parte de formación para generar profesionales en este ámbito.

Con la firma de este documento, Zaragoza se convierte en la primera ciudad de España que forma parte del reducido grupo de ciudades del mundo que tienen este tipo de acuerdos y que ya se han llevado a cabo en otras urbes de Estados Unidos, Corea y Japón.

Tras la firma y después de mantener una reunión de trabajo, la alcaldesa ha explicado que este acuerdo es la materialización de unas conversaciones previas que mantuvo con Cris Turner, el pasado mes de mayo, en las que hablaron de las "oportunidades" de Zaragoza al ser una ciudad "abierta" a la innovación y poder implantar los productos de nuevas tecnologías de Google y por eso hoy se ha sustanciado.

"Zaragoza es la primera ciudad de España en implantar productos tecnológicos de Google que permitirá avanzar en ser una ciudad climáticamente neutra en 2030", ha enfatizado Chueca resaltando que Zaragoza ha sido elegida por Google "a nivel mundial para este acuerdo por la posición en Europa por formar parte de una vicepresidencia de Smart City y de asesorar al Parlamento Europeo en las necesidades de las ciudades para avanzar en sostenibilidad.

Durante los dos años de colaboración se desarrollarán "múltiples" tecnologías a disposición de la ciudad y se empezará con una "relevante", como es analizar la capacidad de generación de energías renovables de las cubiertas de Zaragoza.

Al respecto, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la ciudad para reducir las emisiones de CO2 es aprovechar la energía solar no solamente de los equipamientos públicos, sino de todos los edificios de Zaragoza ciudad, lo que permitirá entender la capacidad de energía que podemos ahorrar y por lo tanto de emisiones de CO2".

TECNOLOGÍA QUE NO ESTÁ A LA VENTA

La alcaldesa ha subrayado que lo "importante e interesante" de este acuerdo es que Google ha elegido a Zaragoza para poner a disposición de la ciudad tecnologías pioneras a nivel mundial, que no están ni siquiera a la venta. "Creo que ese es el gran potencial que tiene cuando algo no se puede ni comprar, que tiene todo el valor del mundo porque de otra forma no sería posible". Por ello, ha traslado su agradecimiento porque permitirá no solamente liderar la transformación del modelo de ciudades en Europa, sino que nos da un salto cualitativo en una carrera a nivel mundial".

A partir de esa firma se creará un grupo de trabajo con unos objetivos y un cronograma con un planteamiento objetivo para los dos próximos años.

El acuerdo incluye otros proyectos como la formación en nuevas tecnologías y en IA y en breve se comenzará con esa colaboración favoreciendo el 'reskilling' empezando desde los jóvenes hasta personas más mayores que necesitan conocimientos tecnológicos para adaptarse al mercado laboral.

La idea es que al igual que se dispone del centro municipal de Etopía, se puede formar a zaragozanos de todas las edades para que puedan introducirse las tecnologías de Google. Si bien esa formación de personas se tiene que terminar de cuantificar, ha señalado.

Otro de los objetivos que se ha hablado con Google es la posibilidad de que en el futuro, cuando el parque tecnológico esté implantado en Zaragoza, en el ecosistema tecnológico que se está desarrollando en la ciudad, "obviamente Google tendrá un espacio, está por determinar y se irá viendo". Es muy importante este "primer paso y esta semilla" que se ha empezado a trabajar hace unos meses en Madrid y hoy se ha dado un paso en firme que va a facilitar el buen entendimiento, el buen trabajo entre la compañía y la institución abriendo el paso también al Gobierno de Aragón y al futuro parque tecnológico.

NUEVOS TALENTOS

En este contexto, Chueca ha recordado que Zaragoza está inmersa en ser el 'hub' tecnológico de Aragón mediante la atracción de múltiples empresas de tecnología de datos, "inversiones milmillonarias" que ya se conocen y para las que se necesita talento, y personas formadas en IA y en tecnología. Por ello, el acuerdo con Google permitirá avanzar en esa contratación y en ese ecosistema tecnológico que es uno de los objetivos a medio plazo que tiene la ciudad de Zaragoza.

"Sin duda --ha asegurado la alcaldesa-- nos va a permitir también traer nuevos talentos promocionar la ciudad y hacer más grande el ecosistema para seguir creciendo como ciudad en el siglo XXI".

Se ha mostrado convencida de que esta colaboración se podrá ampliar y Zaragoza "va a llevar también el sello y la identidad de una ciudad inteligente que sirve de ejemplo y faro en toda Europa".

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA

Por su parte, el vicepresidente de Políticas Públicas de Google, Cris Turner, ha comentado que aunque Google tiene una larga historia en España, esta colaboración con la ciudad de Zaragoza "abre un nuevo y emocionante" capítulo: "una colaboración dedicada a utilizar el poder de la tecnología de Google para seguir haciendo avanzar esta increíble ciudad".

Cris Turner ha elogiado el "inquebrantable apoyo y comprensión y la dedicada labor de muchos en la Alcaldía" para hacer posible este acuerdo.

En rueda de prensa, el vicepresidente de Políticas Públicas de Google ha explicado que el objetivo de esta colaboración es aprovechar el poder de las tecnologías digitales avanzadas para "resolver los desafíos locales". "Servirá como un poderoso catalizador para acelerar y elevar los esfuerzos de digitalización de Zaragoza, que usted ha impulsado de manera tan notable", ha dicho en referencia a la alcaldesa.

Esta colaboración incluye explorar futuros proyectos que combinen tecnología y sostenibilidad para lograr el objetivo de la ciudad de convertirse en climáticamente neutra. Como ejemplo, ha avanzado que emplearán la herramienta 'Environmental Insights Explorer Solar Potential' de Google.

Esta herramienta, ha detallado, estimará el potencial de producción de energía solar de los edificios de Zaragoza en función de la exposición total al sol, los patrones climáticos y las dimensiones de los tejados. Zaragoza podrá utilizar esta información para identificar rápidamente las mejores oportunidades solares, lo que ayudará a la ciudad a implementar políticas públicas y soluciones alineadas con su ambicioso objetivo de sostenibilidad.

EDUCADORES EN IA

En segundo lugar, ambas partes se comprometen a trabajar para explorar formas de colaborar con los educadores en herramientas de IA de última generación como 'Gemini'. Este esfuerzo tiene como objetivo abordar la creciente demanda de alfabetización y capacidades en IA.

Turner ha comentado que "con su vibrante comunidad, Zaragoza es un ejemplo destacado de cómo el vínculo entre tecnología y sostenibilidad puede ser un importante motor de crecimiento económico y de mejora de la calidad de vida".

Ha concluido al manifestar que esta colaboración es un "testimonio del liderazgo y la visión de futuro de la ciudad de Zaragoza". A la alcaldesa le ha dicho que su visión de que Zaragoza aproveche el poder de la tecnología para fomentar la sostenibilidad y aumentar las competencias digitales "resuena profundamente con la misión de Google de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil".