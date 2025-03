Grañén (Huesca) suma un nuevo mural a su apuesta por el arte urbano con Aitor Saraiba

GRAÑÉN (HUESCA), 7 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Grañén mantiene su apuesta por el arte urbano y ha sumado un nuevo mural del artista, Aitor Saraiba, dibujante con trayectoria internacional y exposiciones en ciudades como Tokio, Los Ángeles o Madrid, que ha dejado su impronta en el municipio con una obra que ahora da la bienvenida a las personas que cruzan las puertas de la biblioteca municipal.

Tras dos días de trabajo, la obra es parte del paisaje de esta localidad y rinde homenaje a dos de los autores preferidos del artista, los hermanos Grimm, grandes recopiladores de cuentos tradicionales.

El mural dialoga a la perfección con su entorno y, como explica el propio Saraiba, es capaz de conectar con personas de cualquier edad gracias a los símbolos universales que lo conforman. De hecho, está compuesto por diferentes elementos de cuentos tan conocidos como La Cenicienta, El Patito Feo, Blancanieves, Bambi o Caperucita Roja.

"Al final, una biblioteca es una colección de historias y me gustaba la idea de que todo el mundo que viniera, mayores y niños, pudiera reconocer las figuras representadas: la manzana, el cisne, el corazón, la casita", ha explicado el artista, agradecido con la acogida encontrada y con la oportunidad de pintar en un espacio abierto al público.

"La gente ha podido vivir el proceso y yo he podido recibir sus impresiones. Ha sido maravilloso", ha expresado.

ENCUENTRO CON ESCOLARES

Uno de los momentos más especiales de su paso por esta localidad monegrina ha tenido lugar este jueves, con la visita de varios grupos de Infantil del colegio público Santiago Apóstol, que han charlado con el artista y además, han realizado un ejercicio creativo, replicando en folios algunos de los símbolos del mural y después, creando su propia composición.

"Me maravilla -- ha relatado Saraiba-- la frescura con la que dibujan. A ellos les da igual hacer una cabeza gigante o salirse de la línea. Me da mucha envidia. De hecho, he hecho fotos a algunos dibujos, porque se nos olvida que podemos dibujar mal y no pasa nada".

Para el artista, la experiencia ha confirmado su convicción de que el arte y la literatura son lenguajes universales que trascienden edades y generaciones. "Eso es lo bonito del arte y la literatura, que unen a personas de edades muy diferentes; ya que niños y mayores han reconocido prácticamente todos los símbolos, lo que les ayudará a compartir y disfrutar el mural", ha subrayado.

Además del homenaje a los hermanos Grimm, el mural refleja otro rasgo personal del artista: su vínculo con su ciudad natal, Talavera de la Reina (Toledo). Como guiño a su origen, ha utilizado únicamente el azul y el blanco, los colores característicos de la cerámica tradicional de su tierra.

Un detalle que, como toda su obra, habla de su identidad y de su forma de entender el arte, con el que busca "conectar con las personas, sin importar su edad, y hablar de lo cotidiano, con el ánimo de que puedan encontrar las respuestas o las preguntas que todos estamos buscando", ha indicado.

APUESTA POR EL MEDIO RURAL

Para Saraiba, llevar el arte a espacios rurales es una apuesta necesaria. Aunque ha expuesto en grandes ciudades de todo el mundo, nace y crece en el barrio Patrocinio San José de Talavera de la Reina y en la actualidad, vive en el medio rural, en una cabaña en mitad del bosque en Cantabria, donde desarrolla otro de sus grandes proyectos: la lana.

"Tengo ovejas, hacemos lana, tintes naturales para todos mis tejidos. Dentro de un mes voy a Tokio y hace justo una semana, estuve en Londres, pero cuando salen proyectos como este, de venir al mundo rural, me motiva mucho, porque creo que realmente es aquí donde se necesitan estas iniciativas culturales. Las grandes ciudades ya están llenas de ellas", ha expuesto.

El mural de Aitor Saraiba se suma a una extensa lista de intervenciones artísticas que han convertido a Grañén en un referente del arte urbano, con murales creados por reconocidas figuras del panorama nacional como Ricardo Cavolo, Paula Bonet, el dúo PichiAvo o el colectivo Boa Mistura.

En su paso por la localidad monegrina, todos ellos han dejado claro que tienen en común mucho talento y además, una gran sensibilidad para conectar con las emociones humanas.

PROGRAMA TRANSVERSAL

El alcalde del municipio, Carlos Sampériz, tiene clara la filosofía que hay detrás de esta apuesta por el arte urbano. "Nuestro objetivo --ha explicado-- es desarrollar un programa más transversal, en el que el arte se convierta en un elemento de identidad y orgullo para el territorio. Traemos a artistas de primer nivel, reconocidos a nivel nacional e internacional, y los situamos en el medio rural, generando una espiral estética y emocional que llega al corazón de la gente".

Con ello, se quiere lanzar el mensaje claro de que en "el mundo rural también pueden surgir las mayores oportunidades". En este sentido, el nuevo mural de Aitor Saraiba embellece el espacio y además, aporta identidad al pueblo, dejando un legado a sus habitantes.

"No debemos centralizarlo todo en dos grandes ciudades. El mundo rural está cada vez más olvidado y este tipo de iniciativas pueden ayudar a que los pueblos vuelvan a estar en el mapa. Con la construcción de autovías, muchas localidades han dejado de ser lugares de paso, y el arte puede atraer visitantes. Pero para mí lo más importante es que los vecinos crezcan rodeados de arte. Este mural no es solo para los que vengan de fuera sino para los niños y niñas del pueblo, que lo verán cada día. Crecer rodeados de arte genera un vínculo especial con la creatividad y la belleza, y eso es algo que perdura, ha reflexionado el artista.

Tras su paso por Grañén, Aitor Saraiba seguirá con su agenda internacional, que en las próximas semanas lo llevará a Barcelona, Nantes, México y Tokio.