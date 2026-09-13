El Grupo Operativo RecríaINNOVA-2 evalúa nuevas herramientas para optimizar la selección de las vacas reproductoras

Análisis del grado del marmoleo mediante ecografías. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo operativo 'RecríaINNOVA-2. Nuevas herramientas para optimizar el desarrollo y la selección de las futuras reproductoras en vacuno de carne' coordinado por la Asociación Aragonesa de Criadores de la Raza Limusina (AARLIM), continúa avanzando en el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la recría y selección de futuras reproductoras de vacuno de carne.

El proyecto cuenta con el asesoramiento científico del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), a través de la investigadora Albina Sanz y la investigadora predoctoral Leire López de Armentia, del Departamento de Ciencia Animal.

Iniciado en 2024, RecríaINNOVA-2 tiene como objetivo evaluar herramientas innovadoras de manejo, alimentación y selección animal que permitan mejorar la eficiencia de las explotaciones de vacas nodrizas y aumentar la rentabilidad del sector.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria del Sobrarbe (SCLAS) y los ayuntamientos de Boltaña y Aínsa-Sobrarbe, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

A lo largo del proyecto, se ha llevado a cabo la recría de dos lotes de novillas en las instalaciones ganaderas del Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA, Movera, Zaragoza) del Gobierno de Aragón.

Estas novillas, de entre 10 y 13 meses de edad, se alimentan con 3 kilos de concentrado por animal y día, y heno de festuca a voluntad. Durante la estancia de recría de las novillas en el CTA, se están registrando la evolución del peso, el estado corporal, la morfometría y la apertura pelviana de las novillas.

En colaboración con la empresa HUMECO, se utilizan diversos ecógrafos con softwares específicos, que permiten determinar el grado de marmoleo en la carne de las novillas, así como la cantidad de grasa subcutánea que tienen, caracteres que van a ser importantes en sus futuros hijos.

También se realiza el estudio genético de caracteres que serán de interés para estas futuras reproductoras mediante el sistema IBOVAL para razas cárnicas, a partir de muestras de pelo.

Con el objetivo último de que las novillas regresen preñadas a sus explotaciones de origen (Aragón, La Rioja, Castellón), se aplican protocolos de sincronización ovárica que combinan diversos tratamientos, para poder inseminar las novillas en torno a los 20 meses de edad, con la idea de que tengan su primer parto alrededor de los 30 meses.