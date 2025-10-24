Grupos de España, Ucrania y Estonia protagonizan las jornadas corales de Borja, que incluyen dos estrenos

El diputado provincial y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y la directora de las Jornadas Corales de Borja, Esmeralda Jiménez. - EUROPA PRESS

La localidad zaragozana de Borja vuelve a convertirse en epicentro musical con las XLIV Jornadas Internacionales de Canto Coral Ciudad de Borja, que se desarrollarán los días 25, 26 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre con la participación de formaciones procedentes de España, Ucrania --con sede en Polonia-- y Estonia, además del estreno de la obra 'Evohé', en torno al vino, la celebración y la amistad, y de dos partes de la 'Misa chesa' de Luis Pedro Bráviz, que se interpretarán por primera vez en directo.

Las jornadas se han presentado este viernes en rueda de prensa en la Diputación de Zaragoza (DPZ), con la participación del diputado provincial y alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y de la directora del evento, Esmeralda Jiménez.

La Colegiata de Santa María de Borja volverá a ser el escenario de los conciertos de esta edición y, como en ocasiones anteriores, se desarrollará un curso taller de dirección coral.

En esta ocasión, la encargada de impartirlo será Júlia Sesé, licenciada en Dirección Coral, directora de la Cor Bruckner de Barcelona y, desde 2017, directora colaboradora del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. El curso se desarrollará en el auditorio municipal este sábado y la mañana del domingo, y se centrará en el trabajo interno del coro, impartiendo técnicas nuevas y mejorando las existentes.

Está prevista la participación de 29 coralistas procedentes de Galicia, Valencia, La Rioja, Soria o Aragón, y el curso finalizará con un canto en la calle, en la plaza de España de Borja, para mostrar al público el trabajo realizado.

El diputado Eduardo Arilla ha asegurado que estas jornadas son "marca Borja" y "seña de identidad" del municipio. "Hablar de música y hablar de Borja es hablar de lo mismo", ha apostillado, destacando que las jornadas cumplen su cuadragésimo cuarta edición y que la Coral Vientos del Pueblo de la localidad celebra su 60 aniversario.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Por su parte, Esmeralda Jiménez ha sido la encargada de desgranar el programa de las jornadas, que empezarán el sábado, 25 de octubre, con el concierto del conjunto vocal español Chiavette, que interpretará piezas del barro nacional.

Un día más tarde, a las 19.00 horas, el conjunto zaragozano Teselas Ensemble Vocal hará un paseo por la música aragonesa desde el siglo XV hasta la actualidad, que comenzará con la interpretación de la 'Misa Chesa' de Luis Pedro Bráviz, que incluirá dos movimientos --'Sanctus' y 'La Paz'-- que se interpretarán por primera vez en directo.

Tras hacer un repaso a Aragón y su folclore, con canciones como 'S'ha feito de nuey' o el 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta, tendrá lugar el estreno absoluto de la cantata 'Evohé', compuesta por Víctor Rebullida.

'Evohé' es una obra encargada con motivo del 60 aniversario de la Coral Vientos del Pueblo de Borja, con la participación de la misma, así como de cuatro cantantes solistas y de un quinteto de viento. Está concebida como un canto al vino, a la celebración y a la amistad, e incluirá textos de Rubén Darío, del propio compositor o de Emilio Jiménez --padre de las jornadas--, evocaciones a Dioniso y Baco --dioses griego y romano del vino--, que terminarán con "un brindis y una explosión de alegría", ha apuntado la directora.

Los conciertos, todos gratuitos hasta completar aforo, continuarán el viernes siguiente, 31 de octubre, con la actuación del coro ucraniano con sede en Polonia, Skorvoroda, con un repertorio en torno a la música europea y también en torno al folclore de su país.

El día de Todos los Santos será el turno del Landarbasoko Kontari, un coro infantil de Errentería (Guipúzcoa), formado por 68 niños de 8 a 14 años. Su formación adulta llegó a ganar el Grand Prix de Asia, que Esmeralda Jiménez ha definido como "el mundial de coros".

La formación musical encargada de cerrar las jornadas, el 2 de noviembre, será el coro mixto 'Huik!', de Tallín (Estonia), que llegará a Borja tras competir en un certamen internacional en Tolosa (Guipúzcoa).