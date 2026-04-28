La Guardia Civil acerca la criminalística forense a los estudiantes de la Universidad San Jorge

La comandante de la Guardia Civil Pilar Milans del Bosch ha explicado a los alumnos de Criminología y Biomedicina de la USJ las claves de una investigación científica forense y su aplicación real en sucesos con múltiples víctimas - UNIVERSIDAD SAN JORGE

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha acercado este martes la criminalística forense al ámbito universitario con una masterclass impartida en la Universidad San Jorge (USJ), en la que se ha puesto de relieve el papel de la ciencia como herramienta clave para esclarecer delitos. Bajo el título 'La ciencia, al servicio de la verdad', la comandante Pilar Milans del Bosch ha explicado a estudiantes de Criminología y Biomedicina cómo se desarrolla una investigación forense desde el lugar de los hechos hasta su presentación ante un juez.

Durante su intervención, Milans del Bosch ha definido la criminalística como una técnica policial presente en todo el proceso judicial, basada en la aplicación de métodos científicos y en el trabajo coordinado de equipos multidisciplinares. "Está presente desde que sucede el hecho delictivo hasta que se presenta el caso ante un juez", ha señalado, destacando la importancia de la rigurosidad científica en cada fase de la investigación.

UN TRABAJO MULTIDISCIPLINAR DESDE LA ESCENA DEL CRIMEN

La comandante ha detallado la estructura del servicio de criminalística de la Guardia Civil, compuesto por ocho unidades especializadas que intervienen en el análisis de pruebas. Entre ellas, ha destacado la unidad de Escena del Crimen, encargada de la inspección ocular y de la recogida de indicios mediante herramientas como luces forenses, cámaras o reveladores de huellas.

A esta labor se suma el trabajo del área de fotografía e infografía, cuya relevancia ha crecido en los últimos años. "La recreación del escenario tiene gran éxito ante un jurado y facilita mucho el trabajo a los peritos", ha explicado, subrayando el valor de la visualización en los procesos judiciales.

Otros departamentos clave son el de Química, que analiza residuos de disparo, explosivos, drogas o fibras, y el de Medio Ambiente, centrado en el estudio de tóxicos, contaminantes o ADN no humano. También ha puesto el foco en el auge de la Ingeniería Digital, una disciplina cada vez más determinante en las investigaciones. "Todos tenemos un ADN digital en un audio o en una ubicación que enviamos por mensaje", ha afirmado, resaltando la importancia del análisis de dispositivos móviles para recuperar información o desbloquear terminales.

La ponente ha mencionado igualmente áreas como Grafística, dedicada al análisis de documentos y firmas --especialmente en formato digital--, y Balística, que estudia armas y munición en coordinación con la inspección de la escena del crimen.

EL PAPEL CLAVE DEL ADN Y LA IDENTIFICACIÓN FORENSE

En el ámbito biológico, Milans del Bosch ha subrayado la importancia del análisis de ADN como herramienta fundamental en la identificación de personas y en la resolución de casos. "En Biología se recibe cualquier indicio que pueda tener restos como ropa, huesos, dientes o pelos", ha indicado, destacando la variedad de muestras con las que trabajan los laboratorios.

Asimismo, ha explicado la labor del departamento de Identificación, encargado de la elaboración de retratos robot y de los informes de cotejo facial, esenciales en muchos procesos de investigación.

La comandante ha ilustrado estos procedimientos con ejemplos reales, como su participación en la investigación del accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, donde se activó el Protocolo de Actuación Médico Forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas. En este contexto, ha abordado también el componente humano del trabajo policial. "La institución nos cuida, nosotros también nos cuidamos y hay compañeros que llevan más de 30 años de servicio con una fortaleza especial", ha señalado al ser preguntada por la gestión emocional de este tipo de intervenciones.

COLABORACIÓN ENTRE INSTITUCIONES Y FORMACIÓN PRÁCTICA

La jornada ha contado con la presencia del general jefe de la Zona de Aragón de la Guardia Civil, Antonio Jesús Orantos, junto a otros mandos del cuerpo, así como representantes de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Entre ellos, el director general del grupo, César Romero; el secretario general de la USJ, José Manuel Murgoitio; y la directora del grado en Criminología, Marina Salas.

Tras la masterclass, los asistentes han recorrido las instalaciones del campus acompañados por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Laura Zaurín. Durante la visita, han podido conocer espacios especializados en la docencia de anatomía, como la Mesa Anatómica Digital de Disección (Anatomage), así como la nueva sala de disección, donde se ha realizado una demostración de tecnología aplicada a la formación.

Con iniciativas como esta, la Universidad San Jorge refuerza su apuesta por una enseñanza práctica y conectada con la realidad profesional, acercando a los estudiantes a experiencias directas con expertos en activo. Por su parte, la Guardia Civil pone en valor la importancia de la ciencia en la investigación criminal y su contribución al esclarecimiento de los hechos, consolidando un modelo de trabajo en el que el rigor técnico y la innovación resultan esenciales para garantizar la justicia.