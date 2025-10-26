La Guardia Civil auxilia a casi un millar de pasajeros por la avería de un tren de alta velocidad en Ballobar (Huesca)

Agentes de la Guardia Civil llevan agua a los pasajeros afectados por la avería de un tren de alta velocidad Barcelona-Madrid que se ha quedado parado más de tres horas en la localidad oscense de Ballobar. - GUARDIA CIVIL

BALLOBAR (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha auxiliado este sábado a 987 pasajeros que viajaban a mediodía en un tren de alta velocidad de Ouigo entre Barcelona y Madrid cuando una avería en una de las dos máquinas del convoy los ha dejado tirados durante más de tres horas en la localidad oscense de Ballobar.

El aviso se ha recibido a las 12.25 horas a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón y ha movilizado un dispositivo formado por efectivos de la Guardia Civil de Fraga (Huesca), personal de Protección Civil y la ambulancia del servicio de emergencias 061.

En las tareas de auxilio, el dispositivo ha suministrado a los afectados víveres, comida y agua, así como alimentos para varios bebés, además de prestar asistencia sanitaria a una pasajera de avanzada edad que en un momento dado se ha sentido indispuesta.

El tren 6500 Barcelona Sants-Madrid se hallaba en un apartadero, por lo que no ha afectado a la circulación del resto de trenes, aunque sí ha causado retrasos en otros trenes de la misma compañía ferroviaria de bajo coste, filial de la francesa SNCF.

Sobre las 15.00 horas el primer convoy ha podido solucionar su incidencia técnica. Si bien, para el segundo se ha movilizado un segundo tren, el cual ha llegado a la zona de incidencia hacia las 15.10 horas.

Por parte del dispositivo de Guardia Civil, en unión de los efectivos de Protección Civil comarcales, se ha coordinado la evacuación ordenada y sin incidentes. A las 16.00 horas, todos los ocupantes afectados por la avería del tren que estaba averiado (Barcelona- Madrid), han sido transferidos a otro tren, pudiendo continuar su viaje.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reaccionado a esta nueva incidencia ferroviaria en la Comunidad con una publicación en X en la que ha responsabilizado al Partido Socialista: "El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos", ha escrito.