La Guardia Civil completa 12 rescates en el Pirineo aragonés, tres de ellos en el glaciar del Aneto

HUESCA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo una docena de operaciones de rescate en el Pirineo aragonés entre el pasado 10 de septiembre y este domingo 14, especialmente complicado en el que ha acumulado siete salidas, tres de ellas concentradas en el peligroso glaciar del Aneto (Huesca), en el que ha socorrido en total a ocho montañeros, dos de ellos con heridas graves tras sufrir sendas caídas.

La primera visita del GREIM de Benasque este domingo al glaciar del Aneto se ha producido a las 10.00 horas para auxiliar a un montañero que había sufrido un politraumatismo y diversas laceraciones tras caerse al glaciar. Se trata de un hombre de 26 años vecino de Barcelona que ha sido evacuado en helicóptero y luego trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Barbastro.

A la misma hora se ha recibido el aviso de tres montañeros de 25, 26 y 27 años vecinos de Barcelona que habían quedado enriscados en Rimaya del Pico Coronas. Los tres fueron evacuados por la Unidad Aérea de Benasque y trasladados hasta el refugio de la Renclusa.

La tercera visita al glaciar del Aneto se ha producido a las 13.30 horas para rescatar en este caso a cuatro montañeros, uno de los cuales se había caído y sufría una fractura de tobillo. La maniobra ha entrañado un riesgo extremo, según traslada la Guardia Civil, puesto que durante la evacuación han caído grandes bloques de piedra. hasta la helisuperficie han sido llevados cuatro montañeros, dos de nacionalidad polaca de 47 años y otros dos de 41 y 44 años de nacionalidad checa. El herido ha sido trasladado posteriormente al Hospital de Barbastro.

Además, este mismo domingo un montañero de 48 años vecino de Zaragoza ha sido rescatado en la ferrata de Santa Elena, en Biescas (Huesca), tras caerse en el tramo final de la vía y sufrir politraumatismos. En la complicada evacuación, dados el estado de gravedad del herido y la dificultad que presentaba la zona para acceder a él, han colaborado el GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca, el médico del 061 y sanitarios de la UME de Sabiñánigo. Sido trasladado al hospital de San Jorge de Huesca.

La ajetreada jornada se ha completado con las asistencias a un corredor con dolor de tobillos en el refugio de Estós, a un parapentista con una posible fractura de cadera por una caída en el Pico Aspe y dos veteranos montañeros de 83 y 79 años vecinos de Irún aquejados de sobrecarga muscular y agotamiento en el GR 95, en Peñas de Riglos (Huesca).

La nutrida hoja de servicios de la Guardia Civil se completa desde el pasado miércoles 10 con otros cinco rescates en Biescas, Sallent de Gállego, Sahún, Fanlo y Rodellar en los que los especialistas auxiliaron a varios senderistas y un montañero afectados por problemas articulares o que se habían perdido.