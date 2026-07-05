La Guardia Civil completa una veintena de rescates en el Pirineo aragonés en una semana

Archivo - Imagen de archivo de un rescate de la Guardia Civil en el Pirineo aragonés. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUESCA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nuevo aluvión de rescates en el Pirineo aragonés en apenas siete días, entre el domingo 28 de junio y este sábado 4 de julio, en los que la Guardia Civil ha auxiliado a 26 personas en una veintena de operaciones de salvamento motivadas principalmente por lesiones articulares fruto de traumatismos y golpes de calor.

El pasado domingo 28 el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Huesca auxiliaron a dos montañeros de Consell (Islas Baleares) y Granada después de que el primero sufriese una posible fractura de tobillo por una caía vertical.

Al día siguiente, lunes 29 de junio, los especialistas en rescates de alta montaña de la Benemérita rescataron a un senderista en Fanlo (Huesca) que se había extraviado en la Faja de las Flores y presentaba un cuadro de agotamiento y deshidratación y a otra senderista francesa de 68 años con heridas sangrantes en la cabeza tras un tropiezo en el ibón Anayet, en Formigal (Huesca).

Hasta tres avisos se atendieron el martes 30, el primero para evacuar de la zona del Refugio de Góriz, en Fanlo, a dos montañeros franceses, uno de los cuales presentaba una lesión de rodilla. Otro para atender a una senderista española de 19 años aquejada de un golpe de calor en el ibón de Sabocos, en Panticosa (Huesca) y el tercero para rescatar a dos montañeros franceses de 35 y 68 años que se sentían agotados en el Pico Escuzama, en Fanlo.

El 1 de julio se llevaron a cabo otras tres salidas para auxiliar a un militar de 23 años que se había caído en una zona abrupta del ibón superior de Coronas, en Benasque (Huesca) y presentaba un esguince de rodilla. El GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Benasque lo evacuaron hasta la helisuperficie de Benasque, donde luego fue trasferido en un vehículo del Ejército de Tierra al Hospital de Barbastro.

El segundo se atendió el llamado de un montañero de 68 años y vecino de Reus (Tarragona) que había quedado enriscado en la misma zona. Y por último ese día se rescató a dos jóvenes de 19 años, uno de ellos con una posible sobrecarga en la rodilla en las inmediaciones de la Gruta de Lecherines, en Canfranc.

El viernes 3 de julio únicamente se tuvo que llevar a cabo un rescate, el de una senderista española de 46 años y vecina de Madrid en el Pico Garmo Negro por un posible esguince de rodilla.

La jornada más intensa tuvo lugar al día siguiente, con diez rescates en 11 horas. Un montañero francés de 43 años se lesionó un hombro durante su ascensión al Aneto; otro compatriota suyo de 73 años presentaba en apariencia una rotura fibrilar en su cuádriceps izquierdo tras sufrir una caída durante un descenso en BTT en el Pico la Raca, en Jaca (Huesca); un montañero de 32 años vecino de Madrid presentaba una posible rotura de peroné tras caerse en la Cresta Salenques, en Benasque.

También, un barranquista de 43 años vecino de Barcelona pudo dislocarse un hombro al intentar evitar la caída de un compañero en el barranco del Vero, en Alquézar (Huesca); y dos escaladores, uno de 54 años vecino de Alcobendas (Madrid) y otro de San Sebastián (Guipúzcoa) de 28 años fueron auxiliados en la Cresta de Llosas (Benasque).

Además, dos senderistas de 53 y 26 años fueron rescatados en la zona de la Cabaña del Turmo porque el de mayor edad presentaba una lesión de rodilla. Otros dos montañeros de 31 años y vecinos ambos de Arrigorriaga (Vizcaya) fueron rescatados después de que uno de ellos se lastimase un tobillo en la zona de Aguja Ussel de Sallent de Gállego (Huesca).

Por último, un barranquista de 49 años y vecino de Madrid fue evacuado con una posible fractura de fémur tras golpearse con una piedra en el barranco del Vero, en Alquézar; la misma lesión que sufrió un senderista en el Collado de Santa Isabel, en Plan (Huesca). El parte finaliza con un último y décimo rescate este sábado, el de un senderista de 50 años y vecino de Barcelona aquejado de una posible taquicardia cuando se encontraba caminando por la Cola de Caballo, en Torla.