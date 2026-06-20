La Guardia Civil controla la venta y uso de material pirotécnico en la noche de San Juan y otras fiestas de Huesca

Un agente de la Guardia Civil revisa una caja con material pirotécnico en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

HUESCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huesca pone en marcha una campaña de inspección de los lugares de venta y uso de material pirotécnico ante el gran número de fiestas patronales y eventos sociales que recoge el calendario estival en el Alto Aragón y el incremento en la venta y uso de estos artículos por los ciudadanos, tanto de manera particular como en manifestaciones festivas --toros de fuego, correfuegos o guerra de carretillas--.

La Benemérita recomienda que la adquisición de artificios pirotécnicos se realice en los establecimientos de venta autorizados, y recuerda que está prohibida la venta ambulante y el envío por correspondencia o mensajería de pirotecnia.

El Instituto armado recuerda qye el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería establece, entre otras, tres categorías, la Categoría F1, que incluye artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales, para uso por mayores de 12 años.

La Categoría F2 la componen artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas, para uso por mayores de 16 años. Y, en tercer lugar, la Categoría F3 agrupa los artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, para uso por mayores de 18 años.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA UN USO RESPONSABLE

La Guardia Civil recomienda mantenerlos en sus envases hasta su uso y no llevarlos en unidades sueltas en la mano o entre las ropas ni en los bolsillos, ya que pueden iniciarse por calor, rozamiento o golpe --siga siempre las instrucciones de uso reseñadas en el exterior de los envases--. No hay que manipular sus componentes, ni extraer su contenido.

No fumar cerca de los mismos ni encenderlos al lado de otros o cerca de líquidos inflamables. Al utilizarlos en la vía pública, no hay que olvidar que la calle es de todos y que, si existen limitaciones establecidas por ordenanzas municipales, solo deberá hacerse en los lugares autorizados.

El material pirotécnico hay que emplearlo en lugares abiertos sin riesgo de incendio. No se debe intentar encender aquellos artículos pirotécnicos que parezcan dañados. Ee ese sentido, se advierte de que si un artículo pirotécnico (petardo) no explota, no se debe tocar ni recogerse del suelo.

Está prohibido lanzarlos a personas ni a animales. Al respecto, si los dueños de perros van a pasear a sus perros, conviene evitar la hora de mayor ruido y llarlos siempre atados para evitar que se escapen.

La mecánica de encendido de los petardos y demás artículos pirotécnicos indica que no deben iniciarse mientras se sujetan con las manos. Se deben colocar en el suelo, lejos de la cara y las manos para evitar quemaduras.

Si se produjesen estas, lavar la superficie afectada con agua fría, no aplicar ningún tipo de pomada y acudir al centro de salud lo antes posible. Tampoco encenderlos en el interior de recipientes --botellas de plástico o vidrio, latas, botes--, porque pueden producir metralla descontrolada y o un incendio.

No deben utilizarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. Su adquisición está prohibida en dichas condiciones. Los menores deben de utilizar los artículos pirotécnicos autorizados para su edad y siempre bajo la supervisión de un adulto.

En las manifestaciones festivas en las que se usan artículos pirotécnicos, los participantes no deben recogerlos del suelo y o lanzarlos con la mano o darles patadas, debiendo ir provistos de ropa adecuada que proteja bien el cuerpo y la cabeza, así como de calzado cerrado adecuado, evitando sandalias o chancletas.