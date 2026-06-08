La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el Bajo Aragón

Intervención de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL.

ALCAÑIZ (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Teruel ha ejecutado la Operación 'Troska', deteniendo a siete personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en el Bajo Aragón. El juez de Alcañiz ha decretado el ingreso en prisión provisional de seis de ellos.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel y el Equipo Roca de Alcañiz se iniciaron como consecuencia de detectar un punto de venta al menudeo en un domicilio ubicado en Alcañiz.

Las investigaciones llevadas a cabo, debido especialmente a la zona en la que se ubicaba la vivienda, comenzaron a mediados del mes de enero y la operación ha concluido el 2 de junio.

Los agentes averiguaron la ubicación de una segunda vivienda en Alcorisa, dedicada igualmente a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo y a funciones de almacenamiento de droga o 'guardería'.

Las investigaciones llevaron a los guardias civiles a proceder a la detención de una de las personas en localidad de Almudévar (Huesca), donde los agentes también organizaron varios operativos durante la operación.

Por lo anterior, la Guardia Civil ha detenido a siete personas, seis mujeres y un hombre, y ha aprehendido varias cantidades de cocaína, MDMA, speed, marihuana y pastillas de éxtasis, así como material y elementos para corte y distribución al menudeo, dinero en efectivo y básculas de precisión.

En la explotación de la operación han participado agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, Equipo Roca de Alcañiz, USECIC, agentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Alcañiz y Servicio Cinológico de Zaragoza y Huesca.

Con estas detenciones la Guardia Civil de Teruel da por desarticulado el grupo, habiendo puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz número 2 a los detenidos, que es quien ha supervisado las investigaciones, y donde la Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión para seis de ellos.