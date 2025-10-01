La Guardia Civil desarticula una organización dedicada a robar camiones en Aragón, Cataluña y La Rioja

Archivo - Operación de la Guardia Civil 'Ordag-Teloners' contra una organización criminal dedicada al robo de camiones en Aragón, Cataluña y La Rioja. - GUARDIA CIVIL. - Archivo

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado, en la Operación 'Ordag-Teloners', una organización criminal que se dedicaba a robar camiones en Aragón, Cataluña y La Rioja, deteniendo a 26 personas y desmantelando dos centros de receptación y distribución en Sant Adrià de Besòs y Cerdanyola del Vallés (Barcelona). Han recuperado nueve toneladas de material sustraído, valoradas en más de 1,5 millones de euros.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, robos con fuerza, daños y receptación.

Los detenidos --22 varones y 4 mujeres, de diferentes nacionalidades y con edades comprendidas entre 22 y 57 años--, en su mayoría con un amplio historial delictivo, llegaron a perpetrar un total de 59 robos en camiones estacionados en áreas de descanso de las principales vías de comunicación de Aragón, Cataluña y La Rioja.

En muchos de estos episodios, cuando eran sorprendidos por los conductores, no dudaban en emplear la intimidación o amenazar para doblegar cualquier resistencia y asegurar el botín, lo que incrementó de manera notable la citada sensación de miedo e indefensión entre los profesionales del transporte.

Entre los efectos intervenidos se encuentran televisores de última generación, material informático, patinetes eléctricos, videoconsolas, gafas y ropa de marca, con un valor superior al millón y medio de euros.

PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

En agosto de 2024, agentes de la Guardia Civil de Huesca, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, iniciaron una investigación destinada a esclarecer una serie de robos cometidos en el interior de camiones de gran tonelaje estacionados en áreas de servicio de la autopista AP-2 --cuatro en la provincia de Huesca y uno en Zaragoza--.

Los hechos se perpetraban mediante el método conocido en el argot policial como "loneros", que consiste en cortar las lonas de los semirremolques para comprobar la mercancía transportada y, posteriormente, sustraerla antes de abandonar el lugar.

Tras varios meses de investigación y del análisis de la información recopilada, los agentes lograron identificar a un grupo de personas como presuntos responsables de los robos.

Los implicados actuaban de manera organizada, adoptando medidas de seguridad para evitar ser detectados. Su modus operandi consistía en desplazarse a áreas de servicio donde estacionaban camiones, practicar pequeñas incisiones en las lonas de los semirremolques --técnica conocida como "catas"-- para comprobar la mercancía y, una vez seleccionada, sustraerla antes de abandonar el lugar.

Como resultado, los agentes llevaron a cabo la localización, detención e investigación de cinco de los presuntos autores, así como a la recuperación de aproximadamente tres toneladas de material sustraído.

SEGUNDA FASE

A comienzos de enero, la Guardia Civil detectó que la organización previamente desmantelada se había rearmado y había intensificado su actividad delictiva, adoptando un comportamiento frenético y cada vez más violento.

El grupo incrementó el uso de la intimidación y las amenazas, ampliando su radio de acción y llegando a cometer nuevas acciones delictivas en las áreas de servicio de la AP-2 y AP-68: 39 en la provincia de Huesca, 9 en La Rioja, 4 en Zaragoza y 2 en Lleida.

Ante esta escalada criminal, a la investigación se sumaron agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja. La coordinación entre las distintas unidades permitió identificar a los 21 integrantes de la organización y determinar con precisión los roles que desempeñaba cada uno de ellos.

El grupo estaba perfectamente estructurado: algunos se encargaban de la vigilancia y de seleccionar los objetivos, localizando los camiones con la mercancía de interés; otros conducían los vehículos lanzadera o las furgonetas utilizadas para el transporte del material sustraído; mientras que un tercer grupo ejecutaba directamente los cortes en las lonas de los semirremolques y la sustracción de la carga.

La investigación también reveló la existencia de una logística propia y de canales de distribución organizados, además de la localización de dos centros de receptación situados en la provincia de Barcelona.

Como resultado de estas actuaciones, la Guardia Civil detuvo a todos los integrantes del grupo y realizó la entrada y registro de los centros de receptación, donde se recuperaron alrededor de otras seis toneladas de mercancía sustraída.

La investigación ha sido dirigida de manera conjunta por las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Huesca y La Rioja, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Fraga (Huesca).

En el operativo han participado unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, el equipo Pegaso con el uso de drones y el Servicio Aéreo con helicóptero, integrados en las distintas comunidades afectadas.