1137899.1.260.149.20261127131451 Vídeo de una cámara de vigilancia que capta el momento en el que un varón accede a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de La Almunia. - GUARDIA CIVIL

El detenido, de 22 años, vecino de la localidad y de nacionalidad marroquí, accedió al templo y fracturó la caja de donativos

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años de nacionalidad marroquí y vecino de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de la citada localidad zaragozana tras acceder al templo y romper la caja donde se guardaba del dinero del cepillo.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado 22 de noviembre, cuando una persona accedió al interior del templo y, presuntamente, fracturar la caja de donativos de la que sustrajo la recaudación.

Posteriormente se tuvo conocimiento de la sustracción, del interior de un vehículo estacionado en el garaje del inmueble, de una cartera, la cual contenía las llaves de acceso a dos casas espirituales pertenecientes a esta iglesia.

Tras las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron comprobar como un varón, vestido con ropa deportiva de color blanco, accedía al interior de las instalaciones y recorría distintas dependencias del templo.

La información obtenida durante la investigación permitió a la Guardia Civil orientar la búsqueda y localizar, tan solo pocas horas después, a una persona cuyas características físicas, así como la vestimenta, coincidían, sin ningún género de dudas, con el sospechoso.

Por este motivo, se procedió a la detención de este joven con antecedentes policiales por hechos similares, como presunto autor de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.