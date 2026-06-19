La Guardia Civil investiga a dos personas por un delito contra los derechos de los trabajadores en el Bajo Cinca

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FRAGA (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El puesto de la Guardia Civil de Fraga (Huesca), en el marco de la Operación AGER, ha procedido a la investigación de dos personas como supuestas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores, además, a una de ellas se le atribuye un delito de coacciones en la comarca del Bajo Cinca.

Estas actuaciones tienen lugar por la intensificación de servicios relacionados con la campaña de recogida de fruta en la comarca bajocinqueña, que se desarrollan en el marco del convenio de colaboración entre la Secretaria de Estado de Seguridad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de mejorar la protección de los trabajadores y reforzar la detección de posibles situaciones de explotación laboral.

El pasado día 20 de mayo, en el Puesto de la Guardia Civil de Fraga, tres trabajadores de una empresa frutícola de la comarca del Bajo Cinca, denunciaron la vulneración de sus derechos laborales, en la que estaban siendo sometidos de manera continuada a condiciones de trabajo abusivas, jornadas que no respetaban los descansos fijados y un trato degradante por parte del encargado directo de los campos de cultivo.

Así mismo, denunciaron que estaban siendo alojados en una vivienda facilitada por la empresa que, carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad e higiene.

En fecha posteriores se sumó una cuarta denuncia por lo que desde el puesto de Fraga de la Guardia Civil se inician investigaciones articulando un dispositivo de actuación en coordinación directa con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huesca, por lo que se planificó y ejecutó una inspección laboral presencial y de urgencia en los terrenos de la explotación frutícola objeto de investigación.

COMPROBACIÓN

Los inspectores recabaron indicios que corroboraron las denuncias de las víctimas, verificando la existencia de infracciones en el orden laboral.

En paralelo, se organizó una inspección en colaboración con los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca, un técnico especialista en urbanismo del Ayuntamiento de Fraga y efectivos de la Policía Local de Fraga, procediendo a la inspección formal del inmueble asignado como alojamiento de las víctimas denunciantes, verificándose las condiciones de hacinamiento y la existencia de cámaras de seguridad que incumplen la normativa vigente al respecto así como el derecho a la privacidad de los moradores.

Finalmente, el pasado 30 de mayo, agentes del puesto de Fraga procedieron a la investigación del gerente de la empresa frutícola contratante como posible autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, siendo un varón de 56 años y vecino de la comarca del Bajo Cinca.

Días después, el pasado 2 de junio, se investigó al encargado de la explotación agrícola, de 56 años y vecino de la provincia de Lérida, como supuesto autor de un delito de coacciones y otro contra los derechos de los trabajadores, en calidad de cooperador necesario.

A través de una ONG se facilitó asistencia integral y realojamiento de las víctimas, así como, los servicios sociales comarcales colaboraron en todas las asistenciales y verificación de la situación de los trabajadores en el ámbito social.

El puesto de la Guardia Civil de Fraga instruyó las diligencias que, fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, quedando los investigados con la obligación de presentarse cuando la autoridad judicial cuando estime conveniente.