La Guardia Civil investiga a los responsables de vertidos ilegales en el entorno de la Vía Verde de Teruel

Los vertidos incontrolados afectan a un entorno natural de alto valor ecológico, hábitat de especies protegidas como el sapo Partero. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El SEPRONA de la Guardia Civil de Teruel ha iniciado una investigación para el esclarecimiento e identificación de los responsables de diversos vertidos ilegales de residuos, detectados en el entorno de la Vía Verde Ojos Negros-Sagunto, a su paso por el término municipal de Teruel.

Las actuaciones, se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones de vecinos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel, tras constatarse desde el pasado mes de mayo, la proliferación de vertidos de todo tipo en la zona.

El área afectada por los vertidos, comprende la confluencia de varios barrancos, además, este entorno alberga una biodiversidad botánica y faunística, destacando la presencia de especies como; la cabra montés, el buitre leonado, el alimoche, el águila real y anfibios como el sapo partero común (Alytes obsteticans). Esta última especie, está catalogada como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas de Aragón y en el listado de especies silvestres en Régimen de Protección Especial, requiriéndose la preservación estricta de sus hábitats de reproducción.

Como resultado de las investigaciones practicadas por los agentes de la Guardia Civil, el SEPRONA ha confeccionado los correspondientes informes de denuncia tras identificar a varios responsables, tanto empresas como particulares. Dichos expedientes, se han remitido a las autoridades competentes: al Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en Teruel y al ayuntamiento de Teruel.

Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estas conductas están tipificadas como infracciones graves cuyas multas oscilan entre los 2.001 y los 100.000 euros.

En caso de tratarse peligrosos o suelos contaminados, la sanción podrá alcanzar desde los 20.001 hasta los 600.000 euros.