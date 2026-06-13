La Guardia Civil pide prudencia y ofrece consejos ante el aumento de personas que realizan actividades en la montaña

Archivo - Ibón de Piedrafita, en el Pirineo de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha pedido prudencia a quienes se desplazan a realizar actividades de montaña y ofrece una serie de consejos ante el aumento de personas que visitan estos parajes de montaña y prevenir accidentes al ser una época propicia para estar al aire libre.

Las recomendaciones se dirigen a todos los grupos de edad, pero en especial a los más mayores a los que han indicado que "el sentido común, la prudencia y el respeto a la naturaleza son valores primordiales dentro de la veteranía en la montaña".

"Vuestra experiencia --le ha indicado-- se tiene que notar a la hora de planificar la actividad, eligiendo la ruta adecuada según vuestras capacidades físicas y técnicas actuales".

Estudiar el mapa, la meteorología, conocer el terreno y salir a horas tempranas son pautas de una planificación, que suponen "la mitad del éxito", han asegurado.

La preparación de la mochila es "fundamental" y hay que portar ropa suficiente porque en las zonas de alta montaña, la meteorología puede cambiar de forma inesperada. Un calzado con buen agarre y un par de bastones de trekking, no son sólo un apoyo, "son la tracción, ya que protegen las rodillas y multiplican el equilibrio, evitando posibles lesiones".

Además, es "muy importante" cargar con suficiente agua y comida, ya que en las horas centrales del día hará mucha falta y no hay que olvidar tener el track de la ruta en el móvil o GPS, porque aporta tranquilidad para no perderse.

"NO HAY RIESGO CERO"

Hay que empezar la actividad con el móvil totalmente cargado y una batería externa. Asimismo, la montaña se disfruta mejor con compañía y la Guardia Civil sugiere que el grupo camine junto porque "es cuidarse mutuamente".

El ritmo ideal en montaña es aquel que permite respirar hondo y conversar sin ahogarse, para lo que hay que dar pasos cortos y firmes en las subidas que ahorran la energía que hará falta en las bajadas, y seguir la máxima": la regularidad vence a la velocidad.

Hay que hacer paradas cortas para hidratarse y comer algo, que son la "clave" de la resistencia. La experiencia enseña que el objetivo no es sólo la cumbre, ya que es la mitad del recorrido, debiendo poner más atención en la bajada y llegar. En caso de encontrarse en alguna situación que se necesite de los servicios de urgencias, no hay que dudar en llamar al 112 o a la central de emergencia 062 de la Guardia Civil

"En la montaña el riesgo cero no existe", han subrayado desde la Guardia Civil para dejar claro que "la pasión por las actividades en montaña no entiende de años, sino de respeto, preparación y ganas de seguir descubriendo el mundo", han concluido.