1112748.1.260.149.20260827182820 Guardia Civil y Policía Local forman un dispositivo especial de seguridad en las fiestas de Tarazona (Zaragoza) - GUARDIA CIVI

TARAZONA (ZARAGOZA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local han formado un dispositivo especial de seguridad con motivo de las fiestas patronales de Tarazona, que se celebran en honor a San Atilano desde el 27 de agosto al 1 de septiembre.

Diferentes especialidades de la Guardia Civil trabajan en coordinación con los agentes de la Policía Local de la población para prestar seguridad durante estos días de fiestas en los que se produce mayor concentración de personas.

Precisamente, este jueves, a las 12.00 horas, ha sido la tradicional salida del Cipotegato, uno de los actos centrales y más emblemáticos de la ciudad, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El turiasonense Jesús Herrera Díaz, de 49 años, ha sido el encargado de encarnar este año al personaje y ha cumplido así un sueño que perseguía desde hace 25 años.