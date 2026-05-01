La Guardia Civil realiza, un año más, el control de armas de avancarga y la pólvora del Primer Viernes de Mayo en Jaca

Primer Viernes de Mayo en Jaca. - CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

JACA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha realizado, un año más, el control de armas de avancarga y de la pólvora utilizada durante la celebración de la fiesta del Primer Viernes de Mayo en Jaca (Huesca), ha informado este viernes la Comandancia de Huesca en una nota de prensa.

En este acto de arcabucería, donde la pólvora y los trabucos cobran una especial relevancia y simbolismo, agentes del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han llevado a cabo el control y supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de Explosivos, para que dicho acto se celebrase de forma segura, tanto para los participantes como para los espectadores.

De esta manera, el desfile se ha desarrollado sin incidentes dignos de reseñar, habiéndose supervisado la distribución, reparto y trasvase de los 10 kilos de pólvora autorizados.

Además, se han controlado las 72 armas de avancarga --trabucos--, 8 de ellos inutilizados, que han participado en el acto, la documentación que ampara a las armas y a los participantes que han hecho uso de ellas, así como, el precintado de las polvaceras que contenía la pólvora.

Así mismo, tanto la organización como los participantes en el desfile han cumplido con los requisitos legalmente establecidos para este tipo de manifestaciones festivas con el uso de las armas de avancarga y pólvora negra.

Actualmente, la competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene, se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil.

Entre los cometidos principales de estas Unidades, se encuentra el control de la tenencia y uso de las armas, así como de todas las actividades relacionadas con explosivos, cartuchería y pirotecnia.