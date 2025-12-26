La Guardia Civil realiza un simulacro de atentado terrorista en el que participan las comandancias de Castellón y Teruel

Archivo - Imagen de archivo de un simulacro llevado a cabo por la Guardia Civil de una supuesta operación antiterrorista con amenaza quimica. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TERUEL 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado un simulacro de atentado terrorista en el que han participado las Comandancias de Castellón y Teruel.

En el marco de la Instrucción de Secretaría de Estado de Seguridad, sobre 'Reforzamiento de especial intensidad de las medidas correspondientes al nivel 4 del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista', el ejercicio de mesa consistió en valorar la respuesta de las unidades ante un ataque con armas de fuego a varios ciudadanos en el interior de un establecimiento comercial.

Como objetivo principal en estos simulacros, se busca comprobar la eficacia de las actuaciones realizadas por parte de las Comandancias intervinientes ante una situación real de este tipo, agilizar los mecanismos de comunicación con otras unidades de la Guardia Civil y otros Cuerpos policiales y, en su caso, impulsar medidas correctoras en los protocolos establecidos.

REFUERZO POLICIAL ANTITERRORISTA EN NAVIDAD

Desde las 15.00 horas del pasado 19 de diciembre de 2025 hasta las 15.00 horas del próximo 8 de enero de 2026, la Guardia Civil reforzará sus dispositivos policiales operativos, las medidas preventivas de vigilancia y las de respuesta antiterrorista durante este periodo navideño para garantizar la seguridad de los habituales acontecimientos y desplazamientos que en esta etapa festiva concitan una elevada participación de ciudadanos.