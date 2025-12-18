La Guardia Civil recibe la Medalla de Aragón por su labor en Catarroja tras la dana

Entrega de la Medalla de Aragón a los miembros de la Guardia Civil que participaron en las labores en Catarroja trsa la dana - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza ha organizado este jueves el acto de entrega de la Medalla de Aragón, que se ha entregado a este cuerpo en reconocimiento a su intervención durante las labores de emergencia tras la dana que afectó a la localidad valenciana de Catarroja.

El galardón premia la solidaridad, la vocación de servicio y la profesionalidad demostradas por el cuerpo en una situación crítica como fue la dana.

El acto se ha abierto con la intervención del general jefe de la Guardia Civil en Aragón, Antonio Orantos, quien ha dado la bienvenida a las autoridades y ha destacado la importancia de este reconocimiento para todos los miembros del cuerpo.

Han asistido el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el coronel jefe del Sector de Tráfico Aragón, José Luis Díaz Sánchez; y el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero entre otras autoridades.

Durante la ceremonia, el consejero ha destacado que la Guardia Civil "representa los valores que inspiran esta distinción: compromiso, entrega y servicio público". Además, ha subrayado que su actuación en Catarroja "fue ejemplar y merece el reconocimiento de toda la sociedad aragonesa".

Bermúdez de Castro ha añadido que con esta Medalla de Aragón se quiere agradecer, en nombre del Gobierno y de los aragoneses, "la labor que realizan cada día para garantizar la seguridad y el bienestar de todos".

LA ACTUACIÓN

La intervención en Catarroja se produjo tras las lluvias torrenciales que anegaron calles y viviendas, dejando a decenas de familias aisladas.

Los agentes participaron en rescates en zonas inundadas, evacuaron a personas mayores y menores, aseguraron el suministro de alimentos y medicamentos y colaboraron en la recuperación de infraestructuras básicas.

Su rápida respuesta permitió minimizar riesgos y garantizar la protección de los vecinos en un contexto de emergencia extrema. Este homenaje se enmarca en la línea de reconocimientos que el Gobierno de Aragón ha otorgado en otras ocasiones a cuerpos y fuerzas de seguridad por su papel en situaciones de emergencia, reafirmando la importancia de la cooperación institucional y la protección ciudadana.

La Medalla de Aragón simboliza el agradecimiento colectivo a quienes, con eficacia y dedicación, contribuyen a proteger vidas y bienes en momentos críticos.

El acto se ha cerrado con tres momentos solemnes: el homenaje a los que dieron su vida por España, el homenaje a las personas fallecidas por la dana y la ofrenda floral en el monolito de la Comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza.