La Guardia Civil rescata a una escaladora lesionada en el sector Techos de Albarracín (Teruel)

El GREIM de Mora de Rubielos rescata a una escaladora en el sector Techos de Albarracín. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a una escaladora, de 39 años y de nacionalidad española, lesionada en el sector Techos de Albarracín (Teruel).

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mora de Rubielos ha asistido este sábado a la montañera, que ha sufrido una caída que le ha provocado un fuerte dolor en la espalda que le impedía movilizarse por sus propios medios.

El GREIM ha recibido el aviso a las 18.30 horas, se ha desplazado al lugar y ha trasladado a la montañera en camilla hasta una ambulancia, que la ha derivado al centro médico de Albarracín.